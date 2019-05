Nóng trên mạng xã hội: Bà cụ 60 tuổi đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng nhà hàng xóm

“Vô duyên là có thật các mẹ ạ!”, “Chỗ ăn uống của người ta mà mang con ra thay tã như nhà mình, thì đúng là ý thức quá tồi”, “Ủa? bộ nhà hàng không có toilet sao?”… là những bức xúc mà cư dân mạng dành cho hành động khó coi, thậm chí không thể chấp nhận của bà mẹ trong câu chuyện.

“Đặt trường hợp quán không có nhà vệ sinh thì cùng lắm kê hai cái ghế lại, đặt con nằm xuống mà vệ sinh, chứ sao lại thay tã trước mặt các thực khách khác đang ăn như thế”, Facebooker “phản biện” và người khác “chốt”: “Hành động này đáng lên án, nhất là ở nơi công cộng.

Vụ việc xảy ra tại Nam Đàn, Nghệ An và công an huyện đã đến hiện trường để xác minh, điều tra. Theo thông tin ban đầu, khai với cơ quan chức năng, bà cụ cho biết do hàng xóm đã đổ oan, nghi ngờ bà lấy tiền nên dẫn đến mâu thuẫn kéo dài. Từ đó, bà nuôi chí “báo thù” bằng việc đổ chai thuốc diệt cỏ xuống giếng nước nhà hàng xóm. May thay, gia đình bị hại có lắp camera giám sát nên kịp thời phát hiện vụ việc.