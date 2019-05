Việt kiều dắt chó đi dạo xúc phạm bác bảo vệ bị phạt 700 ngàn đồng

Như Thanh Niên thông tin, ngày 19.5, mạng xã hội xôn xao clip tại chung cư An Gia Skyline và Lacasa (P.Phú Thuận, Q.7, TP.HCM). Theo nội dung đoạn clip, bác bảo vệ sau khi nhắc nhở anh Việt kiều và vợ rằng không được dắt chó vào khu vực bãi cỏ đã bị người này phản ứng bằng những lời lẽ khó nghe, thiếu tôn trọng.

VIDEO: Việt kiều dắt chó đi dạo xúc phạm bảo vệ và người lớn tuổi gây bức xúc Cụ thể, khi được bảo vệ yêu cầu để 2 con chó Alaska ở lại dưới sân chờ công an tới làm việc, người này đã cáu gắt: “Chó tao nằm máy lạnh mà đứng đây nói chuyện với tụi bay hả”. Lát sau, khi công an tới, anh Việt kiều lại tiếp tục phản ứng bằng những lời lẽ khó nghe và thái độ bực tức.

Ngay trong ngày 19 và 20.5, các đoạn clip được chia sẻ “chóng mặt” trên mạng xã hội. Đa số các ý kiến bình luận đều cho rằng cách cư xử của cặp đôi là thiếu tôn trọng người lớn tuổi. Không chỉ vậy, nhiều người còn chế hình của cặp đôi này rồi đăng lên mạng xã hội để chế giễu về cách hành xử chưa đúng mực.

Trước sức ép của dư luận, chiều 20.5, người đàn ông Việt kiều đã gặp 2 bác bảo vệ lớn tuổi là ông Nguyễn văn Phê (53 tuổi) và ông Tạ Hồng Thái (63 tuổi) để xin lỗi tại một quán cà phê gần chung cư.

Nói chung là thái độ của cặp đôi tại UBND phường cũng đã biết mình sai ở đâu. Họ trình bày là do bị bảo vệ nhắc nhiều lần rồi mà hôm đó bảo vệ có lớn tiếng nên họ bức xúc mới có phản ứng như vậy và mong UBND thông cảm

Ông Bùi Hữu Trung, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thuận

UBND phường ra quyết định xử phạt

Sáng 20.5, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, công an phường Phú Thuận cho biết đã ghi nhận sự việc xảy ra tại khu vực chung cư An Gia Skyline và Lacasa. Sau đó, công an đã bàn giao vụ việc để UBND phường xử lý theo thẩm quyền.

Cũng trong sáng cùng ngày, ông Bùi Hữu Trung, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thuận cho biết cũng trong chiều 20.5, UBND phường đã mời cặp vợ chồng lên làm việc để lập biên bản xử lý vi phạm hành chính với hành vi không đeo rọ mõm chó khi đưa chó ra nơi công cộng.

Theo Nghị định 90/2017, cặp đôi này bị phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng (không có tình tiết tăng nặng cũng không có tình tiết giảm nhẹ, nên cặp đôi bị phạt mức trung bình là 700.000 đồng).

Ảnh cắt từ clip Hình ảnh anh D.N ẵm chó cãi nhau với người lớn tuổi gây bức xúc mạng xã hội