Nóng trên mạng xã hội: Bị 'đánh hội đồng' chỉ vì va trúng chó thả rông

Phẫn nộ vụ đánh hội đồng

Tài khoản Thanh Dương đăng trên trang Quản lý đô thị Đà Nẵng: Tiện nghi - Xanh - Sạch - Đẹp với nội dung: “Vào 18 giờ ngày 8.7, anh trai của mình Lê Thanh Tùng điều khiển mô tô tham gia giao thông và chở mình phía sau, qua tuyến đường từ Ngô Quyền chạy xuống ngã tư Lý Đạo Thành và Trần Thánh Tông (P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) thì va chạm với con chó chạy rông. Va chạm khiến mình và anh xém ngã xuống đường, may mắn anh mình gượng lại được”.

Cũng theo lời Thanh Dương, sau khi tông trúng chú chó, bất ngờ có một nam thanh niên chạy đến từ phía sau đấm thẳng vào anh trai cô: “Nam thanh niên áo nâu đột ngột vùng chạy đến, đánh anh mình và tiếp đó 3 - 4 thanh niên lần lượt xuất hiện cùng lúc đánh hội đồng”...

Sau khi bài viết kèm theo đoạn clip dài gần 3 phút ghi cảnh anh Lê Thanh Tùng bị một số thanh niên hành hung đăng tải, đã có hơn 1.000 lượt thích và hàng trăm lượt chia sẻ. Cư dân mạng thể hiện sự bức xúc khi “chuyện bé xé thành to” của chủ chó và lên án hành vi kéo bè đánh hội đồng người khác. Bạn Tam Thanh bình luận: “Nuôi chó ai cũng thương hết, nhưng phải có trách nhiệm, giữ trong nhà không được để chó chạy rông . Để chó chạy ra đường là sai rồi, còn bắt người ta xin lỗi rồi cậy gần nhà đánh hội đồng người ta, các bạn đã quá sai…”. Nick Thanh Trúc cũng bình luận: “Khoan hãy nói thả chó, tông chó đúng sai như nào. Ở đâu ra cái thói đời ưa hành hung người khác tập thể như vậy? Ở đây là kiếm lý do để tổ chức hành hung người khác…”.

Nam thanh niên bị đa chấn thương sau vụ hành hung Ảnh: Mạng xã hội

Sẽ xử lý theo quy định

Bên cạnh sự bức xúc với hành vi “ đánh hội đồng ” nạn nhân, cư dân mạng còn chỉ ra những vấn đề về việc nuôi thú cưng thả rông là tiềm ẩn nguy hiểm đối với người đi đường, cũng như trẻ em. Đây là vấn đề “nói hoài, nói mãi nhưng vẫn có nhiều người không ý thức”. “Theo Nghị định 90/2017/NĐ-CP thì với hành vi “không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó”, chủ nuôi hoặc người vi phạm bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng. Thiết nghĩ cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng nên kiên quyết xử lý, xử phạt mạnh hơn việc chó thả rông để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra với cả người lớn lẫn trẻ em”, tài khoản Nguyễn Đình Tuấn viết.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, sau khi bị nhóm người hành hung, qua thăm khám của bác sĩ, nam thanh niên bị rách võng mạc, xuất huyết kết mạc và đa chấn thương. Trao đổi với PV, thiếu tá Đoàn Hoàng Linh, Trưởng công an P.An Hải Bắc (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), cho biết ngay trong chiều 8.7, lực lượng công an phường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Sau đó, lực lượng công an phường đã mời tất cả những người liên quan về trụ sở để làm việc.

“Chúng tôi đã xác định những người trực tiếp đánh nam thanh niên điều khiển xe máy sau khi tông phải con chó. Về phía người bị đánh, chúng tôi đã hướng dẫn thực hiện giám định thương tích và sẽ tiếp tục xử lý theo quy định”, thiếu tá Linh thông tin.