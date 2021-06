Một nữ sinh Phú Yên bị đánh hội đồng: Điều tra nhóm kín 'Bố Già 78' và 'Chị Đại'

UBND TP.Tuy Hòa giao Phòng GD-ĐT; Phòng LĐ-TB-XH TP.Tuy Hòa tổng hợp thông tin từ tất cả các trường học có học sinh tham gia vụ đánh nữ sinh N.N.B. Ban Giám hiệu các trường cùng phụ huynh, các học sinh có liên quan đến vụ việc đến thăm hỏi, động viên, xin lỗi em N.N.B và gia đình.

Đồng thời, các trường có liên quan tổ chức xử lý kỷ luật các học sinh tham gia vụ việc theo đúng quy định; tổ chức họp rút kinh nghiệp đối với công tác quản lý học sinh ngoài trường học và có biện pháp tăng cường phòng, chống bạo lực học đường.

Ngoài ra, UBND TP.Tuy Hòa cũng đề nghị Công an TP.Tuy Hòa chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh vụ nữ sinh bị đánh hội đồng. Công an TP.Tuy Hòa tham mưu Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên xử lý hành vi đăng tải clip có nội dung kích động bạo lực của tài khoản Facebook Yến Phượng Nguyễn theo quy định. Đáng chú ý, UBND TP.Tuy Hòa chỉ đạo điều tra động cơ thành lập, mục đích, nội dung hoạt động của nhóm kín “Bố Già 78”, “Chị Đại” để có hướng xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.