Phú Yên: Công an xác minh clip một nữ sinh bị đánh hội đồng

Chiều 7.6, thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Công an an TP.Tuy Hòa, cho biết hiện Công an TP.Tuy Hòa đang điều tra, làm rõ vụ nữ sinh của một số trường THCS trên địa bàn TP.Tuy Hòa đánh hội đồng một nữ sinh rồi quay clip đăng trên mạng xã hội