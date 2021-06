Đồng Nai: Xác minh vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng giữa rừng cao su

Bé gái bị đánh được xác định là T.T.A.T (học sinh lớp 6 Trường THCS Thừa Đức). Những bé tham gia đánh đều học chung trường, có bé đã nghỉ học.

Chiều cùng ngày (5.6), PV Thanh Niên cũng đã liên lạc với gia đình bé gái bị đánh . Chị P.T.C (mẹ bé gái) cho biết sự việc xảy ra vào ngày 2.6. Đến nay, sau khi được mẹ cùng người thân an ủi, chăm sóc nên tinh thần bé cũng đã tạm ổn. Theo chị C., lý do nhóm bé gái đánh con chị có thể do mẫu thuẫn trong lúc học trên trường, chứ không phải vì ghen tuông như thông tin trên mạng xã hội.