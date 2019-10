Một nữ sinh bị đánh tới tấp vì ‘ngoan hơn bạn’

Trong đó, người mặc áo đen đeo khẩu trang, đã dùng mũ bảo hiểm, dép đánh nữ sinh liên tiếp vào người, đầu và mặt. Mặc dù bị đánh, nhưng nữ sinh này không thể kháng cự lại, chỉ biết dùng tay che mặt chịu đòn.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, vụ việc xảy ra vào đầu giờ chiều 26.10, tại khu vực cạnh sân vận động ở thị trấn Nga Sơn (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa). Nữ sinh bị đánh là học sinh của Trường THPT Nga Sơn.

Bà Mai Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường THPT Nga Sơn, xác nhận nữ sinh bị đánh là em Đ.N.H (học sinh lớp 10G, ngụ tại xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn). Những người đánh nữ sinh H. không phải là học sinh của trường.

Theo bà Hạnh, qua xác minh ban đầu cho thấy, khoảng 13 giờ 40 phút ngày 26.10, khi em H. trong quá trình đến trường để học thêm, thì N.N.L (16 tuổi, ngụ tại thôn 3, xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn) bắt gặp, và yêu cầu H. chở L. lên thị trấn Nga Sơn để nói chuyện.

Mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng do nhà của H. và L. là hàng xóm (cùng tại thôn 3, xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn), nên H. đồng ý chở L. lên thị trấn theo yêu cầu. Khi đến con đường nhỏ cạnh sân vận động thị trấn Nga Sơn, thì L. cùng một người bạn (chưa rõ danh tính) bất ngờ xông vào đánh em H.

“Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã phối hợp với Công an huyện Nga Sơn để xác minh, làm rõ. Em H. bị đánh là học sinh của trường chúng tôi, còn những người đánh em H. đã nghỉ học. Nguyên nhân do trước đó mẹ của hai em (em H. và em L.) có ngồi nói chuyện với nhau về con cái. Sau đó, mẹ chửi L. và lấy em H. ra làm tấm gương để so sánh . Nghĩ lỗi do H., nên L. đã phục và tìm đánh em H.”, bà Hạnh nói.