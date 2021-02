Nóng trên mạng xã hội: Chửi bới, chống đối chốt kiểm dịch Covid-19 và cái kết

Chửi đã... rồi khóc

Khi tình hình dịch Covid-19 tại Hải Dương vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều chốt kiểm dịch được lập để đảm bảo công tác phòng, chống dịch thì một nam thanh niên lại nhất quyết đòi “thông chốt”. Không chỉ vậy, hai thái cực cảm xúc của anh ta ở 2 đoạn clip được mạng xã hội chia sẻ khiến dân mạng vừa phẫn nộ vừa buồn cười.

Clip được chia sẻ gồm 2 phần, phần đầu ghi lại cảnh nam thanh niên cầm điện thoại quay phim, không đeo khẩu trang và liên tục chửi bới, thách thức công an đang làm nhiệm vụ ở chốt kiểm dịch Covid-19. Cụ thể, người này một mực khẳng định có nhìn thấy xe được đi qua chốt kiểm dịch nhưng xe của anh lại không được đi nên đã chống đối.

“Tao chỉ vào thăm bác tao bình thường thôi chúng mày không cho vào, vậy sao chiếc taxi chúng mày cho vào, gọi công an ra dọa không cho tao vào. Bắt thì bắt đi, tao quay cho anh em bạn bè tao đang xem”, nam thanh niên nói liên hồi.

Dù vậy, công an vẫn bình tĩnh khuyên can và giải thích rằng không có xe nào được đi qua chốt cả, nhưng anh ta vẫn lớn tiếng thách thức, yêu cầu công an gọi anh ông T. (người nhà của nam thanh niên - PV).

Sau khi gọi điện thoại, lực lượng chức năng đáp: “Chúng tôi gọi cho bác ông rồi đấy, bác ông bảo ông có bị bắt hay gì thì họ cũng kệ đấy, đừng có làm mất trật tự công cộng”. Vẫn chưa chịu nhận ra lỗi sai, người này vẫn thắc mắc. Lát sau, đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên này bị “bế lên phường”, ngồi bệt xuống đất, anh ta khóc lóc và chuyển giọng: “Tại sao người ta vào được, em không vào được?”. Một người mặc cảnh phục nói: “Cả xã hội người ta chấp hành rồi. Người ta nhắc nhở thế ông chửi bới ai”.

H. khóc lóc khi bị “bế lên phường” Ảnh cắt từ clip

KHẨN: Tìm người đến 20 địa điểm liên quan bệnh nhân Covid-19

Cái kết nhớ đời

Đoạn clip nói trên được chia sẻ rầm rộ và thu hút hàng chục ngàn lượt xem trên cả Facebook và TikTok. Đa số các ý kiến cho rằng đây dù là cái kết đắng nhưng lại rất hợp lý. Tài khoản Hậu Trinh bình luận: “Lúc trước thì hùng hổ lắm, vào đây khóc lóc, cứ phạt thật nặng, coi thường phòng dịch”. Nickname Đức Đoàn thì nói: “Cười không nhặt được mồm, ra đường hổ báo lắm mà”.

Một số tài khoản khác nhận xét: “Tưởng thế nào”, “Cứ tưởng hổ báo là ngầu”... Nhiều ý kiến cũng đề nghị nên phạt thật nặng trường hợp này để làm gương, vì cả nước đang căng mình chống dịch Covid-19, không thể để những hành vi tương tự đạp đổ mọi nỗ lực.

Trả lời Thanh Niên hôm qua, Chủ tịch UBND xã Cẩm Phúc (H.Cẩm Giàng, Hải Dương) xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn vào tối 16.2. Theo đó, nam thanh niên trong clip tên N.V.H (30 tuổi, ngụ xã Tân Trường, H.Cẩm Giàng). Khi đi qua chốt kiểm dịch Covid-19 ở thôn Phúc Cầu, xã Cẩm Phúc, N.V.H không đeo khẩu trang

Tuy được lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt tuyên truyền, vận động chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch nhưng H. không thực hiện, còn buông lời lăng mạ, xúc phạm danh dự của họ.

Trước thái độ trên, Công an xã Cẩm Phúc đã lập biên bản xử phạt N.V.H tổng số tiền 4,5 triệu đồng về các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch gồm: không đeo khẩu trang (2 triệu đồng) và lăng mạ, xúc phạm danh dự người khác (2,5 triệu đồng).