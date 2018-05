Nóng trên mạng xã hội: Hai người chồng: kẻ quá tàn ác, người quá dễ thương

Kẻ tàn ác

Câu chuyện về một người phụ nữ tầm 30 tuổi bị chém với nhiều thương tích, được đưa vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ và người đã xuống tay được cho là chồng của nạn nhân đã khiến nhiều dân mạng bức xúc.

Hình ảnh người phụ nữ với các vết chém sâu trên mặt, cổ và cánh tay, do một Facebooker chia sẻ vào khuya 9.5, đã lan truyền nhanh chóng trên mạng cùng với hàng ngàn bình luận rất nặng nề dành cho người thủ ác cùng những lời động viên an ủi dành cho người vợ không may.

“Nhìn các vết thương của chị mà đau lòng quá sức. Dù gì cũng là nghĩa vợ chồng. Sao lại ác vậy?”, một Facebooker cảm thán. “Cần phải có hình phạt và bản án nghiêm khắc dành cho những kẻ vô nhân tính như thế này nhằm răn đe những gã chồng vũ phu khác”, một người tiếp.

Theo thông tin được cập nhật vào chiều 10.5, người phụ nữ bước đầu đã qua cơn nguy kịch và hiện đang được tiếp tục điều trị (ảnh 1). Nhiều dân mạng thở phào khi nghe được tin này và không quên gửi lời cảm ơn các y bác sĩ của bệnh viện cũng như cầu mong chị sớm bình phục.

Người chồng tuyệt vời

Đối nghịch với câu chuyện về “người chồng tàn ác” là một câu chuyện khác “đốn tim” dân mạng khi anh chồng trong clip được đăng tải đã dành cho vợ một món quà sinh nhật “không thể tuyệt hơn”.

Clip được chia sẻ trên mạng ghi lại cảnh một nam thanh niên ngồi bệt trên sàn nhà để chuẩn bị quà, đó là nhiều cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng được bỏ vào một hộp quà lớn cùng giấy kim tuyến bên trong. Sau đó anh này bê thùng quà ra trao cho một người phụ nữ mặc áo đầm trắng đang “chủ xị” bữa tiệc ngoài hè phố (ảnh 2). Khỏi phải nói người nhận quà đã bất ngờ và vui sướng thế nào.

“Chồng này mới là chồng chứ nhỉ”, một chị bình luận. Nhiều Facebooker cũng đã chúc mừng người phụ nữ may mắn, đồng thời không quên nhắn nhủ: “Các đức ông chồng hãy trân trọng và yêu chiều vợ của mình, nhất là những người đã hy sinh rất nhiều cho gia đình vì họ xứng đáng”.

Lại chuyện tài xế liều

Một câu chuyện khác về hành vi cố băng ngang đoạn đường sắt (được cho là ở tỉnh Hưng Yên) của một tài xế xe tải bất chấp tín hiệu tàu hỏa đang đến vào sáng 10.5 khiến nhiều dân mạng bức xúc.

May mắn là lái tàu đã kịp phanh gấp để dừng tàu (ảnh 3), nếu không tai nạn là không tránh khỏi. Nhiều Facebooker đã dành lời khen cho lái tàu đã hành động kịp thời, đồng thời không tiếc “gạch đá” cho gã tài xế xe tải. Câu chuyện không mới nhưng vẫn thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng vì đây đó vẫn còn nhiều tài xế thiếu ý thức, xem thường luật an toàn giao thông, dẫn đến nhiều tai nạn thảm khốc.