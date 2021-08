Nóng trên mạng xã hội quanh chuyện cháu bé 8 tuổi ở Thanh Hóa vừa được giải cứu

Bé trai bị bắt óc, quấn băng dính vào mồm chỉ là tin đồn

Thông tin trên được lan truyền rộng rãi trên nhiều hội, nhóm của mạng xã hội facebook xuất phát từ clip người dân quay cảnh cháu bé được lực lượng của Công an H.Hậu Lộc giải cứu.

Cho đến sáng ngày 29.8, Công an H.Hậu Lộc đang trong quá trình điều tra, chưa đưa ra kết luận, tuy nhiên, từ tối ngày 28.8 cộng đồng mạng đã đồn thổi khẳng định cháu bé bị bắt cóc và may mắn được giải cứu.

Phần lớn bình luận trên mạng xã hội, cư dân mạng lan truyền nhau và cho rằng cháu bé bị bắt cóc, bị dính băng keo vào mồm và toàn thân . Nhiều người bày tỏ thái độ phẫn nộ đối với kẻ gây án. “Chết thôi. Đã lo dịch bệnh rồi giờ còn cái bọn bắt cóc nữa”, một cư dân mạng bình luận.

Một tài khoản khác bình luận: “Nghe nói bị bọn bắt cóc ạ. Ngay tại TT.Hậu Lộc luôn. Sợ thật, đang dịch dã mà thêm bọn này nữa, đau đầu”.

Lực lượng Công an H.Hậu Lộc đã nhanh chóng tìm được cháu bé CẮT TỪ CLIP ĐĂNG TẢI TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Ngoài những thông tin cho rằng cháu bé bị bắt cóc, nhiều người bày tỏ ý kiến cho rằng các bậc làm cha làm mẹ nên quản lý con trẻ tốt hơn để tránh bị bắt cóc. Còn đối với các nghi phạm thực hiện việc bắt cóc, nhiều cư dân mạng cho rằng kẻ thủ ác đã may mắn khi bị công an giữ, nếu để người dân bắt được thì sẽ “xử đẹp”

Dấu hiệu của vụ cướp tài sản

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 29.8. Bé trai 8 tuổi (ngụ tại TT.Hậu Lộc, Thanh Hóa) chơi với một số bạn cùng trang lứa ở gần nhà. Cuối giờ chiều, khi người thân đi tìm thì không thấy cháu bé đâu cả. Lo lắng có chuyện chẳng lành, người thân cháu bé đã báo vụ việc cho Công an H.Hậu Lộc.

Nhận được thông tin, Công an H.Hậu Lộc cùng với Công an TT.Hậu Lộc đã tìm tung tích cháu bé. Đến tối cùng ngày, lực lượng công an H.Hậu Lộc đã tìm thấy cháu bé (tình tiết tìm thấy cháu bé chưa được cơ quan công an cung cấp). Khi tìm thấy, cháu bé trong tình trạng hoảng loạn, tay bị trói bằng băng dính.

Một cán bộ có trách nhiệm của Công an H.Hậu Lộc cho biết, sau khi tìm thấy cháu bé và thực hiện các thủ tục cần thiết, đơn vị này đã bàn giao cháu cho gia đình, đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Vị cán bộ này cũng khẳng định, thông tin đồn thổi trên mạng xã hội về việc cháu bé bị bắt cóc là không chính xác. Bước đầu Công an H.hậu Lộc xác định có dấu hiệu của một vụ cướp tài sản chứ không phải vụ bắt cóc.

Về nghi phạm gây án, tính đến sáng ngày 29.8, Công an H.Hậu Lộc đang tạm giữ 2 nghi phạm liên quan đến vụ việc để tiếp tục điều tra, làm rõ.