Nóng trên mạng xã hội: 'Tăng xông' với tiền điện

Ngành điện cũng đã lên tiếng giải thích do thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện tăng, lượng điện năng tiêu thụ nhiều hơn, kết hợp với việc giá bán điện điều chỉnh, làm tổng số tiền điện tăng hơn so với tháng trước. Tuy nhiên, nhiều Facebooker cho rằng lý do ấy “chưa đủ sức thuyết phục”, khiến họ không tin mức tăng chỉ ở con số 8,36% mà ngành điện đưa ra. “Tôi đồng ý đang trong cao điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện hay cụ thể là máy lạnh có tăng hơn bình thường, nhưng hóa đơn tiền điện tăng sốc như vậy thì vẫn cảm thấy có cái gì đó sai sai”, một người bày tỏ.