Nóng trên mạng xã hội: Tiễn biệt đại úy công an hy sinh khi chống dịch Covid-19

Ước mong dang dở…

Ngày 29.7, sau khi test nhanh có kết quả dương tính Covid-19, đại úy Minh được đưa đi cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế H.Bến Cầu.

Do có các triệu chứng sốt, ho, đau đầu và khó thở nên đến ngày 7.8, đại úy Minh được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh điều trị và được hỗ trợ thở máy. Sáng 11.8, bệnh tình đại úy Minh trở nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng anh đã hy sinh lúc 10 giờ 40 cùng ngày tại bệnh viện.

Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh là con trai duy nhất trong gia đình giàu truyền thống cách mạng. Ba của Minh, nguyên là Phó trưởng phòng An ninh đối ngoại công an tỉnh, vì lý do sức khỏe vừa mới nghỉ hưu. Mẹ của anh công tác trong ngành y tế địa phương. Từ khi dịch bệnh bùng phát, hai mẹ con anh cùng tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh. Lúc còn công tác ở Đội an ninh Công an H.Gò Dầu, ngoài làm tốt công tác chuyên môn, anh Minh còn là một phó bí thư Đoàn cơ sở năng nổ, nhiệt tình và nhạy bén trong công việc. Năm 2019, công an tỉnh triển khai thực hiện Đề án bố trí công an chính quy đảm nhận chức danh công an xã, anh Minh đã đăng ký xung phong về xã công tác.