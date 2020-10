Nóng trên mạng xã hội: Xót thương “hiệp sĩ” SBC qua đời do truy bắt tội phạm

Thông tin trên khiến cư dân mạng vô cùng xót xa, nhất là khi người vợ của anh đang mang song thai được 3 tháng.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên , đêm 14.10, trong lúc cùng đồng đội truy bắt trộm, anh Cao Võ Minh Quang (27 tuổi, ngụ P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) và Văn Viết Cường (35 tuổi, ngụ P.Tân Hiệp) đã gặp nạn. Anh Cường bị thương nhẹ, còn anh Quang không may chấn thương đầu và qua đời. Chiều qua, gia đình đã đưa anh từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) về nhà.

Quyết truy bắt tội phạm

Thông tin ban đầu cho biết, tối đó CLB SBC Biên Hòa được một người dân báo mất trộm chiếc xe máy ở phòng trọ và nhờ hỗ trợ. Do xe có gắn định vị, các thành viên CLB SBC biết được chiếc xe đang di chuyển về hướng Bình Dương nên nhanh chóng đuổi theo. Khi đến đường Mỹ Phước - Tân Vạn (thuộc TP.Thuận An, Bình Dương), do trời mưa, đường xấu, anh Cường bị ngã xe, sau khi băng bó vết thương đã được xuất viện.

Trong khi đó, anh Quang cùng các thành viên khác tiếp tục truy đuổi. Đến đoạn đường gần cầu Phú Long (P.Vĩnh Phú, TP.Thuận An), các thành viên đuổi kịp nghi can. Lúc này, anh Quang áp sát để ép nghi can dừng xe thì bất ngờ bị người này đạp khiến người và xe ngã xuống đường. Anh Quang được đưa vào bệnh viện gần đó cấp cứu, rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy ngay trong đêm. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh chấn thương đầu, chết não. Chiều qua gia đình quyết định đưa anh về và anh đã qua đời tại nhà.

Nghi can trộm xe sau khi đạp anh Quang thì xe cũng bị mất lái và lao xuống kênh ven đường. Nghi can vứt xe bỏ chạy nhưng bị các thành viên còn lại bắt giữ, giao công an địa phương xử lý. Tại cơ quan công an, nghi can khai tên Lang Văn Lăng (29 tuổi, ngụ Nghệ An).

Anh Cường bị té ngã nhưng may mắn bị thương nhẹ

Thành viên tích cực

SBC Biên Hòa là một CLB tự phát, hình thành từ năm 2016 do ông Nguyễn Mạnh Hưng làm đội trưởng, quy tụ nhiều thanh niên trên địa bàn tham gia săn bắt trộm cướp, hoạt động từ đó cho đến nay. Theo các thành viên CLB, anh Quang là một thành viên tích cực của đội. Ban ngày anh và vợ bán hàng ở nhà, đêm đến thì cùng đồng đội hỗ trợ người dân săn bắt trộm cướp và lập nhiều thành tích. Đầu năm 2020, anh Quang được Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa tặng giấy khen do đã có thành tích tham gia bắt trộm tại P.Tam Hòa. Anh Quang đã lập gia đình được 5 năm, đến gần đây hai vợ chồng mới đón nhận niềm vui khi tin ban đầu cho thấy vợ anh mang song thai (đến nay được 3 tháng).

Thông tin anh Quang gặp nạn được CLB SBC đăng tải trên mạng xã hội đã khiến nhiều người thương cảm. Mọi người cùng vào chia buồn và bày tỏ thương xót. Tài khoản Thanhthe Nguyen Nguyen bày tỏ: “Không biết nói gì luôn, tuy chưa một lần gặp mặt nhau nhưng việc em Quang làm cùng anh em trong đội mình tin chắc sẽ có rất rất nhiều người quý mến”. Bạn Hoa Bui chia sẻ: “Rất cảm phục các anh em trong đội. Nhưng các anh thường truy đuổi kẻ xấu bằng mô tô với tốc độ cao thì phải học cách té ngã bất ngờ mà vẫn có phản xạ tự nhiên”.

Chiều qua, Phó giám đốc Sở Nội vụ Đồng Nai Vy Vũ Hồng Thảo đã đến nhà của anh Quang và anh Cường trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cùng tiền thưởng (7,4 triệu đồng/người) vì đã có thành tích trong truy bắt tội phạm. Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Nguyễn Hữu Nguyên và đại diện Công an TP.Biên Hòa cũng trao giấy khen cùng tiền thưởng 3 triệu đồng/người.