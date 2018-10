Chàng sinh viên thích săn bắt cướp

Tới KP.2, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức, TP.HCM hỏi Thiều Quang Thanh Sang ít ai không biết. Người ta đã quen với một chàng trai dáng người nhỏ bé, nước da ngăm đen nhiều lần tóm gọn nhiều tên cướp xe máy , nữ trang, trộm cắp tài sản.

Thấy chuyện bất bình không tha

Thanh Sang, 20 tuổi, đang là sinh viên năm thứ 2, Học viện Cán bộ TP.HCM. Sang cho hay, từ nhỏ anh đã có ước mơ trở thành công an, tuy nhiên lượng sức mình khó mà thi đậu ngành đó. Anh tự nhủ: “Học gì cũng được, làm gì cũng được, miễn là mình có thể góp phần làm cho cuộc sống tốt hơn”.

tin liên quan Trao tặng bằng khen cho 'hiệp sĩ' Nguyễn Văn Thôi Tính tình Sang cương trực, thẳng thắn, luôn giúp đỡ những người khó khăn bên mình. Sang đi đường luôn quan sát xung quanh, anh có một khả năng khá đặc biệt, đó là linh cảm được tội phạm đang ở đâu đó. Năm học lớp 10, trên đường đi, nhìn thấy hai thanh niên trên một chiếc xe máy giật chiếc điện thoại của một phụ nữ, Sang đuổi theo và la lớn, hai kẻ cướp giật bị tóm gọn. Từ đó đến nay, Sang không thể nhớ nổi bao nhiêu vụ đã cùng tri hô, rượt đuổi, hạ gục những tên trộm cướp tài sản. Tính tình Sang cương trực, thẳng thắn, luôn giúp đỡ những người khó khăn bên mình. Sang đi đường luôn quan sát xung quanh, anh có một khả năng khá đặc biệt, đó là linh cảm được tội phạm đang ở đâu đó. Năm học lớp 10, trên đường đi, nhìn thấy hai thanh niên trên một chiếc xe máy giật chiếc điện thoại của một phụ nữ, Sang đuổi theo và la lớn, hai kẻ cướp giật bị tóm gọn. Từ đó đến nay, Sang không thể nhớ nổi bao nhiêu vụ đã cùng tri hô, rượt đuổi, hạ gục những tên trộm cướp tài sản.

Ngày 2.3.2018, trên địa bàn Q.Thủ Đức, phát hiện nhóm đối tượng cướp xe máy, Sang rượt theo, đồng thời gọi cho cơ quan công an hỗ trợ. Hôm đó, anh chung sức cùng tóm gọn 2 vụ cướp xe máy ngay trong đêm. Ngày 12.3, sau khi xem camera do người dân ghi lại về một vụ trộm tài sản (máy bơm thủy lực) xảy ra trên địa bàn Q.9, Sang để ý biển số xe và thấy rất quen thuộc, có thể anh đã gặp nhiều lần ở đâu đó trên đường. Sang đã tìm được đúng chiếc xe có biển số như trên. Sang gọi một người anh của mình cùng hỗ trợ, họ theo chiếc xe máy kia về tận TX.Dĩ An, Bình Dương. Sang gọi điện cho Công an TX.Dĩ An hỗ trợ tới hiện trường, đối tượng sau đó đã phải khai nhận mình đúng là thủ phạm. Ngày 29.4, Sang cùng người dân bắt được 4 thanh niên có hành vi cướp xe máy…

Ảnh: Thúy Hằng Sang ngoài đời là một chàng trai cương trực, luôn muốn làm việc tử tế

Chúng tôi hỏi Sang có lo sợ trước sự manh động của tội phạm, chúng sẵn sàng có thể dùng vũ khí hạ gục anh. Rất thẳng thắn, Sang đáp: “Tôi cũng có một chút lo ngại. Nhưng sau vụ việc các hiệp sĩ đường phố bị tên cướp đâm chết ở Sài Gòn vừa qua, trong tôi càng có một thôi thúc phải hành động, để cướp giật không thể lộng hành như thế. Những tai nạn xảy ra với các hiệp sĩ nhắc nhở tôi làm gì cũng phải cẩn trọng, an toàn, tính toán có chiến thuật chứ không phải bất chấp với bọn cướp, liều mạng rượt đuổi theo chúng”.

Học gì cũng được, làm gì cũng được, miễn là mình có thể góp phần làm cho cuộc sống tốt hơn Thiều Quang Thanh Sang Sang đã học một khóa vovinam và dự định tiếp tục học các lớp võ thuật để tự vệ. Anh luôn có các số điện thoại cơ quan công an để thông báo tội phạm, nhờ hỗ trợ lúc nguy cấp. “Các anh công an luôn nhắc nhở tôi làm việc gì cũng thật thận trọng. Tôi luôn ghi nhớ điều này”, Sang nói. Sang đã học một khóa vovinam và dự định tiếp tục học các lớp võ thuật để tự vệ. Anh luôn có các số điện thoại cơ quan công an để thông báo tội phạm, nhờ hỗ trợ lúc nguy cấp. “Các anh công an luôn nhắc nhở tôi làm việc gì cũng thật thận trọng. Tôi luôn ghi nhớ điều này”, Sang nói.

Mong xã hội không còn vô cảm

Sang là con thứ 2 trong một gia đình lao động. Cha anh từng là công nhân xây dựng, mẹ làm nghề giữ trẻ tại nhà. Thấu hiểu những vất vả của cha mẹ, Sang lúc nào cũng gắng học tốt để con đường phía trước thênh thang hơn.

Vừa học tốt, Sang biết giúp mẹ chăm sóc các cháu nhỏ. Những lúc rảnh, Sang chạy trên đường để xem có thể giúp đỡ người khác. Gặp người đang ngơ ngác vì lạc đường, Sang hỗ trợ. Nhiều lần thấy có người hết xăng, hỏng xe giữa đường, Sang gọi giúp họ đội cứu hộ. Tại một số địa bàn phức tạp trên Q.Thủ Đức, thấy bạn bè bị dụ dỗ lôi kéo dùng ma túy, Sang âm thầm khuyên nhủ các bạn tránh xa…

Tuy nhiên, Sang luôn giấu ba mẹ việc anh tham gia bắt tội phạm vì sợ mọi người bất an. Đến một ngày, tình cờ nhìn thấy Sang trong một video bắt cướp đăng tải trên YouTube, ba mẹ can ngăn, họ lo sợ con trai sẽ gặp hiểm nguy. Tuy nhiên Sang không từ bỏ những gì đã và đang làm.

Sang bộc bạch: “Tôi rất buồn khi mỗi ngày phải gặp nhiều người vô cảm với nỗi đau, tai nạn, mất mát của ai đó. Có vụ, tôi đã hạ gục được tên cướp rồi, miệng tôi vẫn đang la lớn là giúp tôi trói tay tên cướp lại, nhưng mọi người, có cả những đàn ông cao to lực lưỡng, chỉ đứng nhìn và không làm gì. Nhiều người còn quay về nhà, đóng cửa coi như không thấy. Nếu tất cả chúng ta im lặng trước cướp giật, sẽ ra sao nếu một ngày chúng ta là nạn nhân?”.