Nữ điều dưỡng chống dịch Covid-19 gửi con gái tâm thư trước kỳ thi THPT

Đầu thư, chị Hạnh kể năm nay con gái chị học lớp 12, đáng lẽ ra chị phải dành nhiều thời gian cho con. Nhưng: “Gửi con gái yêu của mẹ! Mới ngày nào mẹ sinh con vào đúng đợt VN có dịch SARS, vậy mà đã 18 năm rồi đấy. Năm nay con đã là cô nữ sinh lớp 12, đáng lẽ mẹ sẽ phải dành nhiều thời gian hơn cho con. Nhưng vì công việc, vì sức khỏe và sự an nguy của nhiều người khác, nên mẹ không thể ở bên con được. Mẹ nhớ và thương con nhiều lắm, vì con gái của mẹ phải chịu thiệt thòi hơn các bạn… Mẹ thương con cả 2 năm cuối cấp đều không được trọn vẹn những niềm vui của tuổi học trò. Cũng bởi con virus Corona khiến con phải học online, không được gặp gỡ, trao đổi với thầy cô, bạn bè. Vào thời điểm ôn thi tốt nghiệp là giai đoạn cam go nhất… Thương con những buổi đến trường nộp hồ sơ dự thi trong tâm trạng vội vàng, lo lắng mà không có mẹ kề bên an ủi, động viên”, chị viết.