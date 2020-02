Nữ sinh Huế mất vì bệnh: Viện Pasteur Nha Trang có kết quả xét nghiệm

Theo kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang ngày 23.2, mẫu bệnh phẩm thu thập từ nữ sinh T.H.T.N (18 tuổi, trú thôn Hiền Hòa 1, xã Vinh Hiền, H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên -Huế) do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thừa Thiên- Huế , gửi đi xét nghiệm đã cho kết quả âm tính với Covid-19.

Ông Hoàng Văn Đức, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên Huế cung cấp thông tin tại buổi họp báo ảnh Bùi Ngọc Long

Tại buổi họp báo, BS CK2, Nguyễn Hoài An, Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh cũng đã cho biết, sau khi Cơ quan điều tra Công an H.Phú Lộc, yêu cầu giám định nguyên nhân cái chết của nữ sinh T.H.T.N (18 tuổi, trú thôn Hiền Hòa 1, xã Vinh Hiền, H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên -Huế) Trung tâm Pháp y tỉnh đã đến hiện trường khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm tử thi đã cho kết quả bệnh nhân chết do viêm não, nhưng không được phát hiện để chữa trị kịp thời.

Theo đó, Bệnh nhân đươc xác định mất vào khoảng 9 giờ sáng ngày 21.2. Trước đó, bệnh nhân có biểu hiện sốt, nôn, nhức đầu… và được BS Phó trưởng Trạm Y tế xã Vinh Hiền, khám và tiêm 2 ông kháng sinh. “Các triệu chứng bệnh dẫn đến tử vong hoàn toàn khác xavới các triệu chứng của bệnh cúm nói chung và dịch Covid-19. Với trách nhiệm của người làm công tác pháp y, tôi xin khẳng định cái chết của bệnh nhân không liên quan gì đến dịch Covid-19” - BS CK2 Nguyễn Hoài An khẳng định.

Kết quả xét nghiệm tại Viên Paster Nha Trang

Ông An cho biết thêm: Mặc dù nguyên nhân cái chết của nữ sinh này đã rõ, nhưng theo yêu cầu của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, chúng tôi vẫn phối hợp để lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy trình kiểm soát dịch Covid-19 của Bộ Y tế, nhằm làm rõ bệnh tình, trong đó chú trọng xét nghiệm Covid-19 vì đang là mùa dịch. Cụ thể, các mẫu bệnh phẩm được lấy từ bệnh bệnh nhân này là từ dịch ngoáy họng, mũi.

Ông Hoàng Văn Đức, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên- Huế, cho biết: Ngoài 2 kết quả âm tính với Covid-19, từ xét nghiệm của Bệnh viện Trung ương Huế và Viện Pasteur Nha Trang, Trung tâm Kiểm soát bệnh cũng đã yêu cầu xét nghiệm thêm các loại virus khác, nhưng cũng không phát hiện. Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trước đó không hề có tiếp xúc với người đến từ các vùng dịch tễ của bệnh Covid-19.

Như Thanh Niên đã thông tin, chị N. đã mắc bệnh gần 1 tuần và đã mất ngày 21.2 sau khi có triệu chứng sốt, đau họng, nhứt đầu. Việc chị N. Không nhập viện điều trị mà mất đột ngột khiến nhiều người dân địa phương lo ngại.

Được biết N. là nữ sinh lớp 12B5, Trường THPT Vinh Lộc, H.Phú Lộc. N. là con thứ 3 trong gia đình có 3 anh chị em. N. có học lực khá giỏi.