Nữ tài xế Mercedes tông hàng loạt xe máy: Không say, không bỏ trốn như lời đồn

Trưa 8.7, phóng viên Thanh Niên quay trở lại giao lộ Nguyễn Tri Phương - Trần Phú (Q.5, TP.HCM) - nơi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng vào tối 7.7 khiến 7 người phải nhập viện. Cả một đoạn đường, mọi người vẫn còn đang bàn tán xôn xao về những tình tiết của vụ tai nạn được chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngồi thất thần dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc sau một đêm thức trắng ở viện, anh Thái Duy Nhàn (29 tuổi, em của chủ cửa hàng) cho biết ngày hôm qua, cả ba và mẹ anh đều phải nhập viện.

Buổi tối nhà tôi hay kê chiếc bàn ra vỉa hè ngồi hóng gió. Bỗng nhiên nghe tiếng rít mạnh của bánh xe và tiếng hô hào của mọi người, tôi quay ra đường thấy chiếc xe đang lao tới nhưng chạy không kịp. Tôi bị chiếc xe hất tung lên đầu xe và văng vào trong nhà khiến tôi bị choáng, vài phút sau mới tỉnh dậy Bà Lê Thị Thùy (58 tuổi, nạn nhân)

“Mọi thứ diễn ra quá nhanh, may mà bánh xe ô tô bị kẹt bởi xe máy nên không đâm tiếp vào cửa hàng, chứ không là không biết có bao nhiêu người mất mạng rồi. Hầu như mọi người bị nhẹ, nhưng có ba tôi và một thanh niên nữa là bị nặng. Chiếc xe Air Blade vỡ vụn, logo Mercedes cũng bị văng vào sâu bên trong cửa hàng. Lái xe không bỏ trốn, cũng không say xỉn như nhiều lời đồn trên Facebook mà vẫn có mặt ở đó rồi được công an đưa về phường, nhưng cô ấy mang giày cao gót, nghe nói chuẩn bị đi ăn tiệc. Chắc vậy nên bị kẹt chân ga”, anh Nhàn kể lại.