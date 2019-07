Nữ thượng úy xinh đẹp chăm bé gái, khuyên người cha đừng tự tử

Nhiều người đã lên án hành động dại dột của người cha và vô cùng cảm kích sự có mặt kịp thời của lực lượng công an.

Sau khi nhận thông tin, Công an Q.Tây Hồ có mặt, phối hợp với Công an P.Phú Thượng kịp thời ngăn chặn người cha định gieo mình xuống sông Hồng cùng cô con gái nhỏ. Hai cha con được đưa về trụ sở động viên, trấn an tinh thần. Người cha được xác định là anh N.V.Q (30 tuổi, trú H.Đông Anh, Hà Nội). Tại trụ sở công an, anh Q. cho biết, sau khi cho con gái khoảng 7 tháng tuổi ăn sáng xong, anh bế theo con và điều khiển ô tô tới khu vực đầu cầu Nhật Tân để tự tử. “Tại trụ sở, anh Q. vẫn liên tục đòi đi tự tử. Tuy nhiên, các cán bộ đã giữ chìa khóa xe và mời anh Q. ở lại để động viên, trấn an tinh thần”, vị lãnh đạo cho hay.

Theo Công an P.Phú Thượng, anh Q. và vợ chung sống với nhau và có một bé gái kể trên, tuy nhiên hai người chưa đăng ký kết hôn. Do mâu thuẫn với nhau nên hai người đang trong tình trạng ly thân.