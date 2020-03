Nữ tiếp viên hàng không bay mùa dịch Covid-19: Dặm dài qua châu Âu, mẹ cha thấp thỏm

Dân cư khu nhà ở cho người thu nhập thấp Hoàng Huy Pruksa (xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng vì bị tăng giá gửi xe, công trình xây dựng kém, an ninh không đảm bảo.