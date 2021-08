Nutifood đồng hành cùng chương trình ‘Tiếp sức y bác sĩ tuyến đầu, đẩy lùi dịch Covid-19’

Thực phẩm dinh dưỡng y học Värna Complete - Tinh hoa dinh dưỡng Thụy Điển, với công thức chuyên biệt FRP - Fast Recovery and Prevention: Thực phẩm dinh dưỡng y học Värna Complete - Tinh hoa dinh dưỡng Thụy Điển, với công thức chuyên biệt FRP - Fast Recovery and Prevention: - Cung cấp năng lượng cao, cùng protein chất lượng dễ hấp thu, MCT, Vitamin C và Kẽm giúp phục hồi sức khỏe người bệnh nhanh - Đặc biệt, sản phẩm bổ sung 8,5 tỉ lợi khuẩn (**) kết hợp cùng Vitamin A, E, Selen và chất xơ hòa tan FOS giúp tăng cường sức khỏe miễn dịch, hỗ trợ đề kháng. - Bổ sung Vitamin K2, hàm lượng Calci, Vitamin D3, Photpho cao, MUFA, PUFA, Choline, cùng 29 vitamin và khoáng chất giúp: Xương chắc cơ khỏe, tốt cho tm mạch và hỗ trợ trí nhớ ở người lớn tuổi. Sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển - NNRIS, dành riêng cho người bệnh, người ăn uống kém và người lớn tuổi Việt Nam. (** - trong 850g sữa bột)