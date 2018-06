Ông Đoàn Ngọc Hải 'tái xuất' xử lý lấn chiếm vỉa hè sau 8 tháng

Khoảng 20 giờ 30, tối 4.6 trước cảnh vỉa hè nhiều tuyến đường trên địa bàn quận 1 xuất hiện tình trạng lấn chiếm dày đặc, không chừa không gian cho người đi bộ, ông Đoàn Ngọc Hải đã một mình trực tiếp xuống đường kiểm tra trật tự đô thị trên địa bàn P.Nguyễn Thái Bình (Q.1).

Khi đến giao lộ Nguyễn Công Trứ - Phó Đức Chính, thấy 3 quán lẩu dê tại đây bày bàn ghế tràn lan trên vỉa hè buôn bán lộn xộn, ông liền yêu cầu giữ nguyên hiện trạng lấn chiếm. Đồng thời, ông trực tiếp gọi điện thoại cho lãnh đạo P.Nguyễn Thái Bình cùng tổ trật tự đô thị phường có mặt lập biên bản xử lý. Khi đến giao lộ Nguyễn Công Trứ - Phó Đức Chính, thấy 3 quán lẩu dê tại đây bày bàn ghế tràn lan trên vỉa hè buôn bán lộn xộn, ông liền yêu cầu giữ nguyên hiện trạng lấn chiếm. Đồng thời, ông trực tiếp gọi điện thoại cho lãnh đạo P.Nguyễn Thái Bình cùng tổ trật tự đô thị phường có mặt lập biên bản xử lý.

“Phải tăng nặng mức phạt vì các quán này tái vi phạm các lỗi lấn chiếm vỉa hè, xả rác nơi công cộng bừa bãi”, ông Đoàn Ngọc Hải nói và yêu cầu tổ đô thị phường Nguyễn Thái bình lập biên bản.

Bên cạnh đó, khi đến trước một quán nhậu tại địa chỉ 18 Võ Văn Kiệt, phát hiện quán nhậu để vật dụng chế biến món ăn cùng bảng hiệu lấn chiếm, ông Đoàn Ngọc Hải cũng yêu cầu lực lượng đô thị phường Nguyễn Thái Bình xử lý.

ẢNH: CTV Một quán nhậu lấn chiếm vỉa hè tại P.Nguyễn Thái Bình được ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu xử lý



“Đây là quán nhậu từng chống người thi hành công vụ vừa qua, hành hung tổ trật tự đô thị phường khiến 2 người nhập viện, không thể chấp nhận được. Với những hành động như thế này, quận 1 sẽ yêu cầu xử lý nghiêm. Hiện nam thanh niên con chủ quán cũng đang được tạm giữ để điều tra”, ông Hải cho biết. “Đây là quán nhậu từng chống người thi hành công vụ vừa qua, hành hung tổ trật tự đô thị phường khiến 2 người nhập viện, không thể chấp nhận được. Với những hành động như thế này, quận 1 sẽ yêu cầu xử lý nghiêm. Hiện nam thanh niên con chủ quán cũng đang được tạm giữ để điều tra”, ông Hải cho biết.

Theo ông Đoàn Ngọc Hải, trong quá trình làm việc, cán bộ đô thị phường nên xử lý lấn chiếm vỉa hè đồng bộ, không nên xử lý chỗ này bỏ quên chỗ kia, để tránh người dân bức xúc.

“Nếu cán bộ xử lý lấn chiếm chỗ này nhưng cho chỗ khác lấn chiếm buôn bán thì người dân sẽ phản ứng ngay. Lãnh đạo phải làm công tâm, không thiên vị, vi phạm phải xử lý như nhau thì người dân sẽ đồng lòng và chấp hành thôi”, ông Hải nói.

Trước đó, ngày 30.5, tại cuộc họp tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng TP.HCM 5 tháng đầu năm, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM, khẳng định để xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè do sự yếu kém, buông lỏng thậm chí có thể là bao che, bảo kê của người đứng đầu địa phương.

Ông Tường đề nghị người lãnh đạo địa phương phải xác định rõ nguyên nhân để có hướng giải quyết, khắc phục lập lại trật tự vỉa hè, chứ không thể nói chung chung rồi khi báo đài đưa ra lại rơi vào im lìm.