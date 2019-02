Ông lão U.80 miệt mài vá đường 6 năm ròng rã

Ông Long cho biết, việc vá đường này xuất phát từ nỗi băn khoăn khi ông đi ngang những đoạn đường có ổ gà, ổ voi, chứng kiến nhiều vụ tai nạn…

“Bản thân tôi cảm thấy sợ khi di chuyển trên những tuyến đường gồ ghề, đầy ổ gà, ổ voi, chỉ cần sơ ý một chút là té. Từ đó tôi quyết tâm đi vá đường để góp phần giảm thiểu tai nạn đáng tiếc xảy ra”, ông Long nói.

Nghĩ là làm. Năm 2013, với chiếc xe đạp cà tàng và đồ nghề gồm dao, gạch, cây cọ, đá vụn, nhựa đường, dầu hỏa, ông Long bắt đầu đi vá đường. Mỗi ngày, ông Long thức dậy rất sớm để chở vợ đi chợ bán rau. Sau đó đạp xe đi tìm ổ voi, ổ gà trên đường vá lại. Công việc này phải thực hiện dưới trời nắng để đường vá xong sẽ nhanh khô. Nghĩ là làm. Năm 2013, với chiếc xe đạp cà tàng và đồ nghề gồm dao, gạch, cây cọ, đá vụn, nhựa đường, dầu hỏa, ông Long bắt đầu đi vá đường. Mỗi ngày, ông Long thức dậy rất sớm để chở vợ đi chợ bán rau. Sau đó đạp xe đi tìm ổ voi, ổ gà trên đường vá lại. Công việc này phải thực hiện dưới trời nắng để đường vá xong sẽ nhanh khô.

Phát hiện ổ gà, ông liền dừng xe lại lụi cụi vệ sinh lỗ lủng, rồi phết dầu, đổ đá, nhựa đường băm nát xuống ổ gà rồi dùng đá nện thật mạnh làm láng. Sau đó nhờ lực từ xe trên đường để nén lại.

Đôi khi phải đối mặt với nhiều nguy hiểm khi vá nơi đông xe qua, tiếp xúc nhiều với nhựa đường làm mắt ông thường xuyên chảy nước và đau rát… nhưng chưa bao giờ ông có ý nghĩ dừng công việc này.

“Tôi xem đây là niềm vui tuổi già. Nhìn thành quả đạt được, những con đường hết ổ gà, ổ voi, bằng phẳng, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông tôi rất vui. Tôi chỉ mong có sức khỏe để tiếp tục công việc này”, ông Long chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Bích Nga, 53 tuổi, ngụ P.Mỹ Hóa, TP.Long Xuyên, nói với chúng tôi: “Tại nơi tôi ở cũng thường xảy ra tai nạn do đoạn đường xấu, có nhiều ổ gà. Một số người dân ở tỉnh thành khác khi lưu thông qua đây do không thông thuộc đường nên hay té trầy xước. Có lần một người đàn ông do chạy nhanh vấp phải ổ gà văng xa mấy mét, may mắn không sao. Những ngày vừa qua, thấy ông Long đến vá thì trong xóm ai cũng vui và cảm kích, vì từ lúc vá đến nay, tai nạn giảm đi đáng kể”.