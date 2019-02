Ông Tây suốt 20 năm từ Mỹ về Việt Nam 'như đi chợ', cùng vợ hát giúp trẻ em

“Việt Nam, bạn tôi ơi”

“Tôi đã đi qua bao đồi núi/ Và đã từng qua bao đại dương xanh/ Nhưng chỉ một nơi tôi yêu mến tận trong tim/ Việt Nam, bạn tôi ơi”. Bài hát tiếng Anh (phụ đề tiếng Việt) mang tên Here’s to you Vietnam (Việt Nam, bạn tôi ơi) do ông Greg Bostock (56 tuổi) sáng tác và trình bày ra mắt trên YouTube vào năm 2016 đã đưa du khách nước ngoài đi qua nhiều địa danh nổi tiếng của Việt Nam.

Với cộng đồng người nước ngoài ở Việt Nam, Here’s to you Vietnam được ví như là lời chào của họ dành cho đất nước xinh đẹp này.

Còn với ông Greg, bài hát là đúc kết những gì ông cảm nhận được về đất nước và con người Việt Nam kể từ khi ông bén duyên cách đây hơn 2 thập niên.

Cho đến giờ, ông vẫn còn nhớ như in chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên năm 1997. Ông đi theo hơn 350 cựu binh Mỹ sang Việt Nam gặp gỡ những người từng đứng bên kia chiến tuyến. Những cái ôm chân thành, những cái bắt tay chân thật và khoảnh khắc cởi cà vạt để đeo cho người bên kia… khiến bao nhiêu cảm xúc dâng trào trong Greg.

Thế là ông yêu Việt Nam!

Một cảnh trong clip bài Here's to you Vietnam ra mắt năm 2016

Để rồi năm 1999, ông dẫn vợ con qua Việt Nam để “ra mắt" tình yêu mới. Cứ thế hơn 20 năm qua đi, họ cứ bị “níu kéo” quay lại nơi này, để lại dấu chân ở khắp Việt Nam, từ vịnh Hạ Long đến miền Tây Nam bộ trong hơn 30 chuyến đến Việt Nam.

Việt Nam chiếm một tình yêu đặc biệt trong trái tim chúng tôi Greg Bostock tôi đã hẹn gặp nhau vào tháng 3 tới theo lịch của Greg. Với người đàn ông Mỹ cao to mà nói chuyện rất nhỏ nhẹ này, sự có mặt ở Sài Gòn vào tháng 12.2018 là nằm ngoài kế hoạch của bản thân ông nhưng lại là sự sắp đặt đầy ý nghĩa của duyên số.

Đúng vậy! Greg Bostock cùng vợ tham gia chương trình mừng Giáng Sinh 2018 ở TP.HCM từ một sự ngẫu nhiên. Ông nhận được lời mời từ ban tổ chức đêm thánh nhạc mừng Chúa Giáng sinh và lời đề nghị sáng tác một bài hát cho chương trình.

Lại thêm một sự sắp đặt đầy duyên nợ nữa. Tên bài hát mà Gred đặt lại đúng với tên của chương trình - Emmanuel.

Người đàn ông của tình yêu

Greg cho biết những chuyện liên quan đến Việt Nam đều xảy đến với ông rất đỗi tự nhiên, nhẹ nhàng như những cảm xúc chân thật nhất mà ông dành cho đất nước này.

“Trong một lần ở Hà Nội năm 2016, vợ tôi và tôi ghé thăm một vài trung tâm dành cho trẻ mồ côi. Một người bạn hát bài Hello Vietnam cho chúng tôi nghe. Ngay khoảnh khắc ấy, bài hát Here’s to you Vietnam xuất hiện trong tim tôi. Tôi với lấy cây guitar ở ghế sau và viết ra bài hát chỉ trong vòng 5 phút”, ông Greg kể lại.

NVCC Ông Greg và bà Glenda đi lưu diễn khắp nơi ở Mỹ để quyên góp giúp đỡ trẻ em Việt Nam

Valentine: Chuyện tình cô gái Sài Gòn lấy chồng Mỹ trồng rau, nuôi gà bên nhau Một nhóm bạn yêu ca hát người Việt sau khi nghe Greg trình diễn bài này đã chung sức giúp ông ghi âm bài hát trong studio của họ và sau đó là làm ra video chạm đến trái tim của người xem. Một nhóm bạn yêu ca hát người Việt sau khi nghe Greg trình diễn bài này đã chung sức giúp ông ghi âm bài hát trong studio của họ và sau đó là làm ra video chạm đến trái tim của người xem.

“Tôi không hề biết là nhiều người yêu bài hát này đến vậy. Chúng tôi chỉ mất 1 ngày để quay. Nhóm bạn này có sử dụng tư liệu quay phim của họ và của tôi để đưa vào video”, ông kể lại.

Greg trong clip khiến ai cũng say sưa nghe ông làm "hướng dẫn viên du lịch" bằng âm nhạc thì Greg ngoài đời cũng cuốn hút với giọng nói ấm áp và với ánh mắt chân tình dành cho vợ.

Hành trình âm nhạc của ông gần như không bao giờ thiếu vắng người bạn đồng hành mà ông thổ lộ “tôi thích hát với người bạn thân nhất của tôi. Cô ấy rất tuyệt vời”.

Đó là Glenda Clark Bostock, người bạn đời gần 40 năm của ông. Đó là người luôn kề vai sát cánh với ông, không những trong chuyến đi Việt Nam và còn trong những chuyến lưu diễn khắp nước Mỹ để gây quỹ giúp đỡ trẻ em Việt Nam.

NVCC Dù đã là ông bà ngoại với 7 đứa cháu, ông bà Bostock vẫn lên kế hoạch cho các chuyến đi lưu diễn cũng như các chuyến thăm Việt Nam trong tương lai

“Đó là ý của chúa trời để chúng tôi tạo nên sự thay đổi”, Greg giải thích về động lực để ông và bà Glenda không ngừng ghi âm, ca hát và dịch chuyển để “gieo hạt” như tựa đề bài hát “Plant a seed”.

Tôi rất thích phở và cà phê Việt Nam. Tôi từng cà phê ở đây mang về Mỹ Greg Bostock khắc ngẫu hứng. "Plant a seed" cũng là một đứa con âm nhạc mà Greg cho ra đời ngay tại Việt Nam, cũng từ những khoảnhkhắc ngẫu hứng.

“Năm 1997 trong chuyến đi đầu tiên của tôi đến Việt Nam tôi đã viết bài này tại Hà Nội trong một phòng khách sạn khi trái tim tôi bị tan chảy bởi tất cả những đứa trẻ mà chúng tôi đã dành cả ngày cho chúng!”, ông kể.

Tình yêu ấy sẽ lại tiếp tục bùng cháy khi tháng 3 tới, ông Greg và vợ sẽ trở lại Việt Nam và dành 2 tháng cho những công việc từ thiện mà họ tận tâm cam kết với trái tim mình. Đó là nơi mà ông "bị cuốn hút bởi những con người với tinh thần vui tươi, thân thiện và tốt bụng, bởi nền văn hóa rất thú vị, bởi phong cảnh đặc trưng của miền nhiệt đới với những loài hoa lạ và đặc biệt bởi những giai điệu nhạc dân gian quyến rũ" như ông tâm sự.