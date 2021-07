Phẫn nộ chồng phóng xe bạt mạng khi vợ bám trên nắp capo

Một tài khoản Facebook “mong đây là bài học” cho những người chồng xấu xí thức tỉnh và bày tỏ: “Em không quen biết gì người trong video, nhưng thấy thương quá nên mới chia sẻ, mong lấy lại công bằng cho phụ nữ nói chung và cho chị vợ này”. Tài khoản Tảo Nguyễn bình luận: “Hãy yêu thương bản thân, lấy sức nuôi con trưởng thành rồi cuộc sống sẽ mỉm cười với em thôi”.

Ngoài luồng ý kiến kịch liệt lên án hành động của người chồng, nhiều người còn bày tỏ quan điểm nếu có mâu thuẫn thì người vợ cũng không nên đánh ghen, càng không nên hành động nằm trên nắp capo như chị vợ trong clip. Tài khoản Nguyễn Thuần viết: “Nó đã không màng gì tới mình nữa, kể cả mạng sống. Lúc xuống xe nó còn hành hung, đã vậy thì níu kéo nó làm gì nữa. Lo cho cái bản thân mình thôi em ơi. Em là con của bố mẹ em, em là mẹ của các con em…”.

Theo tìm hiểu của PV, 2 đoạn clip trên được người dân ghi lại chiều 6.7. Clip dài hơn 13 phút cảnh người phụ nữ nằm trên nắp capo xảy ra trên đường ở khu vực dốc Khế, giáp ranh giữa xã Quang Trung và TT.Ngọc Lặc, H.Ngọc Lặc, Thanh Hóa.

Trao đổi với PV hôm qua, một lãnh đạo Công an H.Ngọc Lặc cho biết, sau khi phát hiện nội dung vụ việc xảy ra trên địa bàn, đơn vị đã giao Đội cảnh sát hình sự xác minh, làm rõ. Bước đầu, Công an H.Ngọc Lặc xác định người đàn ông lái ô tô và người phụ nữ bám trên nắp capo là vợ chồng (cùng ngụ TT.Ngọc Lặc). Tuy nhiên, nguyên nhân sự việc do ghen tuông hay vì nguyên nhân nào khác thì chưa được làm rõ. Dù nguyên nhân chưa được cơ quan chức năng làm rõ, nhưng cộng đồng mạng đã vội kết luận, cho rằng do đánh ghen