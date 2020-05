Phẫn nộ nhóm côn đồ ném 'bom xăng' khiến 2 trẻ bỏng nặng

Tài khoản Hôi An mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc: “Thật không coi luật pháp ra gì, nếu để nó ở ngoài vòng pháp luật nó còn làm nhiều vụ khác nữa chết dân người ta? Mong công an truy lùng nó gấp”...

Theo đoạn clip được camera an ninh ghi lại hơn 1 phút, nhóm thanh niên sau khi xô xát đã ném “bom xăng” lần thứ nhất, lửa bùng lên khiến những người trong nhà hoảng loạn. Sau đó, nhóm thanh niên tiếp tục ném “bom xăng” vào nhà , gây cháy và náo loạn cả khu phố. Nhiều người dân ở lân cận chạy lại định can ngăn và dập lửa nhưng bị nhóm này cầm mã tấu đe dọa không cho đến gần.

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều qua, Công an tỉnh Bình Dương xác nhận vụ việc xảy ra từ tối 18.5 ở KP. Bình Thuận 2 và cho biết đang tạm giữ hình sự 4 nghi can để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Hiện công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy bắt những nghi can liên quan.