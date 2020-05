CLIP: Tài xế lấy mã tấu nói chuyện sau va chạm giao thông trên đường TP.HCM

Ngày 9.5, nhiều nhóm trên mạng xã hội chia sẻ 2 clip ghi lại cảnh va chạm giao thông giữa 2 xe ô tô. Sẽ không có gì đáng nói vì đây chỉ là một vụ va chạm nhẹ, nhưng ngay khi dừng đèn đỏ, một tài xế đã xuống xe lấy mã tấu từ trong cốp xe ra để nói chuyện với người còn lại.

Theo hình ảnh từ camera hành trình, sự việc xảy ra vào 9 giờ sáng cùng ngày trên đường Mai Chí Thọ (Q,2, TP.HCM). Ban đầu, tài xế lái xe ô tô màu đen mang BS 29A-576.78 đang xi nhan xin chuyển làn từ làn trong cùng (gần dải phân cách) về làn giữa nhưng không được tài xế xe kia nhường đường.

Rút mã tấu sau va chạm giao thông đường Mai Chí Thọ Hai xe chạy mé nhau thêm vài chục mét thì đến gần đèn tín hiệu, xe đen đã vượt được và về đúng làn giữa. Trong lúc lách để vượt lên, xe đen có thể đã xảy ra va chạm với chiếc xe có gắn camera hành trình và phát ra một tiếng "kịch".

Đúng lúc đèn đỏ, người này xuống xe, mở cốp xe lục tìm một mã tấu rồi đi lại chiếc xe phía sau để nói chuyện. Tài xế xe sau điều khiển xe lùi nhẹ để tránh. Lúc này, người phụ nữ đi cùng xe ô tô đen xuống ngăn thì tài xế xe đen mới dừng lại, mang mã tấu đi cất rồi quay lại định tiếp tục nói chuyện.

Vụ việc khiến dân mạng tranh cãi về cách hành xử khi tham gia giao thông Ảnh cắt từ clip Sau ít giờ đăng tải, clip nhận được nhiều phản ứng khác nhau của cộng đồng mạng. Tài khoản Minh Đỗ bình luận: "Đi trên đường, càng nhường càng được". Nickname Ngô Hà Khuyến bày tỏ: "Hóng cái kết của anh vác hung khí dọa chém người kia, làm gương cho những kẻ thích anh hùng anh tam". Facebook tên Henry Phạm lại nói: "Báo công an là trách nhiệm của bác. Sau này có va chạm với ai, ổng ta lại điên lên chém người".

Tuy nhiên, cũng có tài khoản cho rằng trong clip này, xe có gắn camera hành trình chưa cư xử "đẹp" khi lái xe. Tài khoản Hoàng Hải nêu ý kiến: "Ông xe đen chỉ sai là xách đồ xuống còn ông chủ thớt nên xem lại cách đi xe có đúng chưa". Đồng quan điểm, nickname Chính Bonbom cũng cho rằng, xe đen đã xi nhan xin chuyển làn trước mà xe này vẫn cố vượt lên, trong khi khoảng cách đủ xa để có thể nhường.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, xe ô tô lưu thông trên đường không được mang theo mã tấu hay các loại hung khí khác. Thông thường, khi kiểm tra phát hiện, CSGT sẽ bàn giao cho công an phường để xử lý. Trong trường hợp này, tài xế liên quan có thể trình báo công an phường nơi xảy ra sự việc với clip đi kèm.