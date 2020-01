Người Sài Gòn bị CSGT bắn tốc độ trên đại lộ ngàn tỉ đổ tại… đường đẹp

Sáng 10.1.2020, Đội CSGT Cát Lái, thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) thực hiện chuyên đề xử lý người chạy xe máy quá tốc độ trên đường Mai Chí Thọ.

Đây là chuyên đề được thực hiện thường xuyên suốt 3 năm qua nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên tuyến đường huyết mạch kết nối giao thông đô thị của TP.

CSGT mặc thường phục để bắn tốc độ Ảnh: Vũ Phượng Vì là tuyến đường quan trọng nên được thiết kế có dải phân cách cứng, mỗi phần đường có từ hai làn đường trở lên, mặt đường bằng phẳng, thông thoáng. Do đó, những người chạy xe qua đường Mai Chí Thọ thường phóng rất nhanh, gây nguy hiểm cho bản thân và những người đi đường khác.

Để việc xử lý có hiệu quả, một CSGT đã mặc thường phục cầm máy bắn tốc độ . Nếu phát hiện trường hợp nào chạy quá 50km/h thì sẽ báo cho tổ công tác công khai đứng cách đó chừng 300m.

Nhiều trường hợp vi phạm tốc độ đã bị phát hiện và lập biên bản Ảnh: Vũ Phượng Ông Trần Văn An (Q.8, TP.HCM) bị CSGT thổi phạt vì chạy xe với tốc độ 69km/h (quá 19km/h) giải thích rằng, thấy đường rộng ông tưởng là đường cao tốc thì được phép chạy nhanh nên cứ vậy kéo ga mà không để ý vì nhà cũng đang có việc gấp.

Lát sau, ông An lại đổ tại tuổi cao, mắt mờ nên không thấy biển báo tốc độ bên đường. CSGT giải thích: “Riêng tuyến Mai Chí Thọ còn có cả số tốc độ được in trên mặt đường” thì ông An lại nói do tối qua ông làm bảo vệ trực ca đêm nên hơi mệt.

“Đường này to, đẹp lại phân cách rõ ràng, chạy 60 - 70km/h cũng được chứ sao cho có 50km/h”, ông An nói.

Xe ôm công nghệ vội chở khách cũng bị thổi phạt Ảnh: Vũ Phượng Trường hợp khác, ông Nguyễn Ngọc Hà (38 tuổi) chạy 59km/h (quá 9km/h) lại cho rằng, ông thường xuyên đi trên đường này nhưng hôm nay lại khá vội nên ông không để ý đến tốc độ.

Anh Mai Văn Kha (22 tuổi, xe ôm công nghệ) đang chở khách cũng bị CSGT thổi phạt vì quá tốc độ. Anh Kha giải thích: “Vì vội quá nên em không để ý biển báo, dịp này nhiều khách nên em chỉ biết tranh thủ chạy. Nhưng từ nay bị phạt rồi em sẽ chú ý hơn”.

Dù biện nhiều lý do nhưng những trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản Ảnh: Vũ Phượng Theo lãnh đạo Đội CSGT Cát Lái, trong năm 2019, trên tuyến đường xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 5 vụ là tự té nên CSGT càng siết chặt hơn công tác kiểm tra tốc độ.

Cũng trong năm 2019, đội đã xử lý 9.098 trường hợp vi phạm về tốc độ (731 ô tô, 8367 xe máy), so với cùng kỳ năm 2018 tăng 1.619 vụ.