Máy bắn tốc độ của CSGT, người dân có quyền được xem tem kiểm định?

Vậy người dân có quyền được yêu cầu CSGT cho xem tem kiểm định của máy bắn tốc độ, máy đo nồng độ cồn hay không?

Trả lời thắc mắc này, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) cho biết máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn của lực lượng CSGT sử dụng là do Bộ Công an phối hợp với Viện đo lường Việt Nam thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng để tổ chức kiểm định.

Ảnh: Vũ Phượng Máy đo tốc độ đã được kiểm định theo quy định của pháp luật

Các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ (cụ thể là máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn) đã được cơ quan chức năng kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, được cấp giấy chứng nhận theo Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 về Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 và được lực lượng CSGT sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Như vậy, người vi phạm sẽ không được đáp ứng yêu cầu kiểm tra tem kiểm định trên máy đo nồng độ cồn, máy đo tốc độ và giấy chứng nhận kiểm định của máy, mà chỉ có các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có yêu cầu kiểm tra thì lực lượng CSGT mới cung cấp và cho kiểm tra thiết bị.

Trong trường hợp người vi phạm có khiếu nại về kết quả xử phạt vi phạm quy định về nồng độ cồn và vi phạm quy định về tốc độ thì người vi phạm làm đơn khiếu nại gửi cơ quan có thẩm quyền để tiến hành xử lý theo đúng quy định.