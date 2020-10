Phát động cuộc thi ’Thanh niên với văn hóa giao thông’ năm 2020

Chương trình “Thanh niên với Văn hóa giao thông” năm 2020 được HVN phối hợp với Đoàn thanh niên tại các địa phương cũng như hệ thống Cửa hàng xe máy Honda ủy nhiệm trên toàn quốc phát động triển khai giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 10.2020. Sau hơn nửa năm triển khai, chương trình đã thu hút sự hưởng ứng tham gia của hơn 100 nghìn đoàn viên, thanh niên tại 63 tỉnh/thành cả nước. Để động viên, khuyến khích cũng như biểu dương những nỗ lực, ý tưởng, cách làm sáng tạo của các tổ chức Đoàn trong các hoạt động tuyên truyền ATGT, Cuộc thi “Thanh niên với Văn hóa giao thông” 2020 chính thức được phát động từ ngày 24.10.2020 đến hết ngày 15.1.2021. Cuộc thi diễn ra với 2 vòng: Vòng sơ khảo (từ ngày 24.10.2020 - 25.12.2020) và Vòng chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 15.1.2021.

Đoàn viên, thanh niên, sinh viên từ 18 tuổi (sinh trước ngày 1.1.2003) đến 35 tuổi (sinh sau ngày 31.12.1984) căn cứ theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, tại 63 tỉnh/thành phố trên phạm vi toàn quốc.

Đặc biệt, năm 2020 là năm đầu tiên vòng chung kết cuộc thi sẽ diễn ra với nội dung dành cho 3 đội/nhóm thuộc 3 tỉnh/thành Đoàn đã triển khai tốt và hiệu quả chương trình cũng như cuộc thi “Thanh niên với Văn hóa giao thông” năm 2020. Thông qua hạng mục thi đội/nhóm, Ban tổ chức hy vọng có thể biểu dương các đội nhóm xuất sắc, khẳng định sức mạnh của đoàn kết và tinh thần đội nhóm tuyệt vời trong các tỉnh/thành đoàn. Tại vòng chung kết, 10 thí sinh xuất sắc và 3 đội/nhóm xuất sắc nhất sẽ trải qua những màn hỏi đáp chuyên sâu về Luật giao thông đường bộ, văn hóa giao thông và kỹ năng an lái xe an toàn.

Tất cả cá nhân và đội/nhóm khi tham dự vòng chung kết cuộc thi Thanh niên với Văn hóa giao thông năm 2020 sẽ được nhận 1 giấy chứng nhận của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Công ty Honda Việt Nam. Ngoài ra, là nhiều phần thưởng hấp dẫn ghi nhận sự nỗ lực và cố gắng của các Đoàn viên, thanh niên, sinh viên tại cả 2 vòng thi (tổng số 210 giải thưởng cho 2 vòng thi sơ khảo và chung kết). Cụ thể:

Cũng trong khuôn khổ lễ phát động cuộc thi, Honda Việt Nam tiến hành trao tặng 500 mũ bảo hiểm cho các đoàn viên, thanh niên tỉnh Đồng Nai với mong muốn các bạn sẽ nỗ lực tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền và bảo đảm trật tự ATGT ở các địa phương, luôn gương mẫu đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn tuân thủ quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện nhằm tự bảo vệ, giảm thiểu chấn thương sọ não có thể gây ra do tai nạn giao thông. Sau buổi lễ, các bạn đoàn viên, thanh niên được tham gia tập huấn kỹ năng lái xe an toàn do các hướng dẫn viên của Honda Việt Nam và HEAD Hòa Bình Minh tổ chức.