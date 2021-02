Phát súng oan nghiệt chiều cuối năm

Chiều 7.2, Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an H.Mường Lát, chính quyền H.Mường Lát, gia đình và người dân TT.Mường Lát (H.Mường Lát, Thanh Hóa) đã tổ chức lễ viếng và truy điệu thiếu tá Vi Văn Luân (40 tuổi), cán bộ Công an xã Pù Nhi (H.Mường Lát). Thiếu tá Luân hy sinh do trúng đạn trong lúc truy bắt nghi phạm vận chuyển ma túy vào tối 6.2.

Lễ viếng và lễ truy điệu thiếu tá Vi Văn Luân được tổ chức từ 15 giờ ngày 7.2, tại Nhà văn hóa cộng đồng H.Mường Lát. Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã có mặt tại đám tang để thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng người thân của thiếu tá Vi Văn Luân.

Ngoài đồng đội, chính quyền và gia đình, còn có hàng trăm người dân tham dự lễ viếng, bày tỏ lòng xót thương người chiến sĩ công an ngã xuống giữa thời bình vì sự bình yên miền biên viễn . Theo kế hoạch, thiếu tá Vi Văn Luân sẽ được an táng vào sáng 8.2, tại nghĩa trang TT.Mường Lát.

Thiếu tá Vi Văn Luân hy sinh khi vây bắt các nghi phạm vận chuyển ma túy ẢNH PHÚC NGƯ

Thiếu tá Luân là người dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên ở xã Tam Chung (nay là TT.Mường Lát, do một phần xã Tam Chung sáp nhập về TT.Mường Lát). Thiếu tá Luân hy sinh để lại phía sau bố mẹ già, người vợ đang là giáo viên cấp 2 ở xã Pù Nhi, và 2 đứa con nhỏ, đứa lớn mới 12 tuổi, đứa nhỏ mới 5 tuổi.

Hàng trăm người thân, người dân đến tiễn đưa thiếu tá Vi Văn Luân ẢNH PHÚC NGƯ

Vợ chồng thiếu tá Luân thường ngày đi bằng xe máy, vượt quãng đường gần 10 km từ TT.Mường Lát đến xã Pù Nhi để làm việc. Trước đó, năm 2020, khi đang công tác ở Công an H.Mường Lát, thiếu tá Luân đã tình nguyện về công tác ở Công an xã Pù Nhi theo đề án công an chính quy về xã công tác.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, động viên người thân của thiếu tá Luân ẢNH PHÚC NGƯ

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 19 giờ ngày 6.2, thiếu tá Vi Văn Luân cùng với 2 cán bộ của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự - kinh tế - ma túy Công an H.Mường Lát, và 2 cán bộ thuộc Công an xã Mường Lý, Công an xã Mường Chanh (đều thuộc H.Mường Lát) tổ chức mật phục, truy bắt nhóm nghi phạm vận chuyển trái phép ma túy qua địa bàn bản Tà Cóm (xã Trung Lý, H.Mường Lát).

Người thân đau xót trước sự hy sinh của thiếu tá Luân ẢNH PHÚC NGƯ

Khi tổ công tác phát hiện nhóm nghi phạm và tiến hành truy bắt, thì nhóm nghi phạm vận chuyển ma túy đã chống trả quyết liệt. Một nghi phạm đã sử dụng súng bắn về tổ công tác khiến cho thiếu tá Vi Văn Luân trúng đạn.

Mặc dù, đồng đội đã đưa thiếu tá Luân đến Trung tâm Y tế H.Mường Lát sơ cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa H.Mường Lát cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, thiếu tá Luân đã hy sinh vào tối cùng ngày.

Ông Bùi Văn Nhân, Chủ tịch UBND xã Pù Nhi, cho biết dù thời gian thiếu tá Luân về công tác tại xã Pù Nhi chưa nhiều, nhưng anh luôn là người gần dân, sát dân và luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã.