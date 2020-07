Phí sinh hoạt ở Việt Nam tăng 5 bậc, TP.HCM thành nơi đắt đỏ nhất nước

Trong bảng xếp hạng giữa năm 2020 này, đứng đầu bảng là Bermuda với 5/6 tiêu chí cao nhất bảng. Đặc biệt, tiêu chí chi phí sinh hoạt nước này cao gấp hơn 7 lần quốc gia cuối bảng là Pakistan. Tiêu chí sức mua địa phương của Bermuda tuy thấp hơn 1 số quốc gia như Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, Đan Mạch… nhưng nhìn chung về tổng số liệu, nước này vẫn đang dẫn đầu bảng, là quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất trong khi cùng kỳ năm ngoái (2019), nước này chỉ giữ vị trí thứ 2 bảng.

Xếp sau Bermuda là Thụy Sĩ và Na Uy, Iceland, Nhật Bản… 5 quốc gia có chỉ số chi phí sinh hoạt thấp nhất bảng xếp hạng là Pakistan, Ấn Độ, Kyrgyzstan, Afghanistan và Syria.

Việt Nam đang giữ vị trí thứ 90/135 quốc gia và vùng lãnh thổ trên bảng xếp hạng chi phí sinh hoạt giữa năm 2020 của Numbeo. So với cùng kỳ năm ngoái (2019) Việt Nam đứng thứ 95/136 quốc gia và vùng lãnh thổ, như vậy thứ hạng của Việt Nam đã tăng 5 bậc sau một năm đồng nghĩa chi phí sinh cũng tăng.

Xét từ giữa năm 2017, 2018 đến 2019, chỉ số chi phí sinh hoạt của Việt Nam liên tục giảm hạng nhưng đến giữa năm 2020, điều này đã bị đảo ngược.

Chi phí sinh hoạt của Việt Nam thấp hơn 47,09% so với Hoa Kỳ (tổng hợp dữ liệu cho tất cả các thành phố, tiền thuê nhà không được tính đến). Giá thuê nhà trung bình tại Việt Nam thấp hơn 66,22% so với Hoa Kỳ.

Theo cách tính của Numbeo, New York được gán cho điểm số 100, các quốc gia và vùng lãnh thổ khác trong bảng xếp hạng sẽ xếp theo thang điểm này. Các quốc gia và vùng lãnh thổ có điểm cao hơn 100, đồng nghĩa có mức sống đắt đỏ hơn New York, ngược lại nếu điểm thấp hơn 100 nghĩa là có mức sống rẻ hơn New York.

Trang này cho hay, TP.HCM có chỉ số sinh hoạt là 39,16. Theo đó, TP.HCM có mức chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất Việt Nam với chi phí hàng tháng cho gia đình bốn người là hơn 38 triệu đồng, chi phí hàng tháng của một người ở mức khoảng gần 11 triệu đồng. Chi phí sinh hoạt ở TP.HCM thấp hơn 60,84% so với New York và giá thuê nhà trung bình tại TP.HCM thấp hơn 81,75% so với New York.