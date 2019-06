Tiêu thụ điện lại lập các kỷ lục mới

Với tình hình thời tiết nắng nóng còn tiếp diễn trong mùa hè, EVN tiếp tục khuyến cáo các cơ quan, công sở, nơi sản xuất và người dân cần tiếp tục chú ý sử dụng điện an toàn và tiết kiệm. Ngoài việc sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ, người dân cũng không nên sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn (như điều hòa, bếp đun điện) để giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện, vừa đảm bảo tiết kiệm điện cho khách hàng, đồng thời cũng hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến do mức sử dụng điện quá cao so với bình thường.