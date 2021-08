Phiên chợ kỳ lạ giữa dịch Covid-19: Mua rau, gạo... 'trả tiền’ bằng nụ cười, lời cảm ơn

Ngày 16.8, một phiên chợ đặc biệt với tên gọi “chợ phiên 0 đồng” được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An (Quảng Nam) phối hợp với các đoàn thể tổ chức dành cho những người dân trên địa bàn gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Phiên chợ chính thức mở cửa từ 7 giờ sáng, kéo dài khoảng 3 giờ với nhiều quầy hàng đầy ắp rau, củ, quả và nhu yếu phẩm…

Nhiều nhu yếu phẩm được đóng gói sẵn chờ bà con đến mua và trả phí bằng... lời cảm ơn ẢNH: NAM THỊNH

Điểm đặc biệt ở phiên chợ này là người dân đến mua hàng chỉ cần mang theo phiếu (được phát từ trước đó), phí thanh toán sẽ được “quy đổi” thành nụ cười và lời cảm ơn.

Để chuẩn bị tốt cho phiên chợ này, những ngày qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An cùng với đại diện các đoàn thể của thành phố, các nhà hảo tâm đã đi khắp nơi tìm mua rau, hải sản, nhu yếu phẩm… đưa về tập trung tại điểm bán.

Chị Nguyễn Thị Lan (46 tuổi, ở TP.Hội An) cho biết hôm qua 15.8, gia đình chị được tặng phiếu đi chợ nên sáng nay đến rất sớm. “Từ ngày xảy dịch Covid-19 trên địa bàn TP.Hội An, mọi việc kinh doanh buôn bán đều phải dừng hẳn khiến nguồn thu nhập của nhiều gia đình gặp khó khăn. Cũng lâu lắm rồi tôi mới đi chợ nhưng lại đi đến một phiên chợ rất đặc biệt", chị Lan kể.

Chị cho hay, gọi là "phiên chợ đặt biệt" quả không sai. Bởi khách hàng mua rau, nước mắm, tôm, cá, thịt, gạo… nhưng không phải trả tiền. "Người dân chúng tôi rất cảm ơn chính quyền Hội An đã hỗ trợ trong giai đoạn khó khăn này”, chị Lan nói.

Phiếu vào phiên chợ 0 đồng ẢNH: NAM THỊNH

Cũng có mặt tại phiên chợ từ rất sớm, bà Huỳnh Thị Sương (59 tuổi, ở TP.Hội An) cho hay có được bó rau xanh, con cá tươi để ăn trong giai đoạn dịch bệnh đang diễn biến phức tạp này là một điều vô cùng may mắn.

“Tôi được mua nhiều nhiều thứ như dầu ăn, nước mắm, rau, củ quả, cá, gạo… Với số nhu yếu phẩm này, gia đình tôi có thể ăn trong khoảng 4 ngày. Ngay lúc này, không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn từ đáy lòng mình gửi đến chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm”, bà Sương tâm sự.

Ông Trần Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An, cho biết sau 2 năm gánh chịu thiên tai bão lũ cùng với dịch Covid-19 kéo dài, nhiều hộ dân trên địa bàn thành phố rơi vào cảnh khó khăn, thiếu thốn. Thời gian qua, nhiều nhà hảo tâm, nhóm thiện nguyện đã có nhiều việc làm ý nghĩa như hỗ trợ hàng chục tấn gạo, nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Các bạn trẻ hỗ trợ người dân khi đến mua hàng tại phiên chợ ẢNH: NAM THỊNH

Ông Dũng cho biết, “Phiên chợ phiên 0 đồng” lần thứ nhất diễn ra trong 4 ngày, từ hôm nay 16.8 kéo dài đến ngày 20.8 tại khuôn viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An. Phiên chợ này được tổ chức với 1.500 phần quà (giá trị hơn 500 triệu đồng), trích từ nguồn hỗ trợ của nhân dân TP.Thanh Hóa (Thanh Hóa) là địa phương kết nghĩa với TP.Hội An, cùng với sự đóng góp của các nhà hảo tâm trên địa bàn TP.Hội An.

“Ngoài phiên chợ đặc biệt này, chúng tôi sẽ tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa hơn nữa để hỗ trợ người dân với tinh thần không một ai bị bỏ lại phía sau, không một ai khó khăn trong dịch Covid-19 mà không được giúp đỡ”, ông Dũng nhấn mạnh.