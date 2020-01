‘Phiên chợ Tết 0 đồng’ dành cho người nghèo ở Hà Tĩnh

Với mục đích để người nghèo đón Tết Canh Tý 2020 đầm ấm, an vui, sáng nay, 10.1, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tổ chức " Phiên chợ tết 0 đồng " dành cho 250 người nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thanh Lộc (huyện Can Lộc).