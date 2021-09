Phó chủ tịch phường lên tiếng clip người vượt rào qua chốt kiểm soát ở TP.HCM

Đoạn clip dài 55 giây ghi lại cảnh nhiều người đi xe máy phá rào qua chốt kiểm soát được chia sẻ trên TikTok, sau đó được các trang, nhóm trên mạng xã hội Facebook chia sẻ nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Theo nội dung đoạn clip, nữ nhân viên y tế vừa quay vừa nói: "Phá rào đi luôn, trời ơi". Dù vậy, 5 người đi trên 4 xe máy vẫn nối đuôi nhau luồn qua phần chốt bị phá trước đó để ra ngoài, một số người chở theo hàng hóa, rau củ. Một nhân viên y tế khác cùng nhóm nhắc: "Lưu lại biển số xe đi, lát đưa cho công an khu vực làm việc".

Người dân phá rào chốt kiểm soát Covid-19 Bất lực nhìn những người trên xe máy nối đuôi nhau qua chốt vừa bị phá, một người mặc đồng phục y tế bức xúc: "Mấy anh chị kỳ cục quá à. Đang cách ly rồi mà. Các anh chị làm vậy biết khi nào mới hết dịch đây". Lúc này, một người đứng bên ngoài đã kéo rào lại.

Trong lúc đó, một người phụ nữ cũng định chạy xe qua chốt, nhóm nhân viên y tế tiếp tục nhắc: "Chị ơi quay lại đi chị ơi". Chị này dừng xe, trình bày lý do đi ra ngoài. Sau một hồi được nhắc nhở, giải thích, vậy mà người này vẫn cố hỏi: "Ở đâu không có chốt anh chỉ em đi" (?!).

Sau khi clip người dân phá rào qua chốt kiểm soát được đăng tải, có hai luồng ý kiến trái chiều. Luồng ý kiến đầu tiên thì phẫn nộ, bức xúc cho rằng những hành vi này chính là nguyên nhân khiến dịch bệnh lây lan. Tài khoản Famy than thở: "Bảo sao TP.HCM mãi bị dịch vì mấy người này". Nickname Nguyễn Huy nhận xét: "Đây là lý do ca nhiễm vẫn tăng hằng ngày dù nhà nước đã cố hết sức".

Đoạn clip nhận nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, luồng ý kiến còn lại khuyên mọi người nên bình tĩnh nhìn nhận sự việc trước khi phán xét một ai đó.

Trả lời Thanh Niên chiều 5.9, ông Nguyễn Minh Khôi, Phó chủ tịch UBND P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM, cho biết sự việc trên xảy ra trên đường Gò Xoài, đoạn gần đường Lê Văn Quới (P.Bình Hưng Hòa A).

Cơ quan chức năng đã lập lại hàng rào tại chốt này UBND P.Bình Hưng Hòa A cung cấp

Có hiện tượng nhân viên y tế bỏ việc khi dịch Covid-19 đang phức tạp

Theo đó, vào khoảng 11 giờ ngày 4.9, nhân viên y tế ở khách sạn gần chốt chứng kiến sự việc đã quay lại clip. "Nhân viên y tế trong clip không phải là người làm nhiệm vụ tại chốt. Đây là chốt cứng được rào lại để buộc người dân khi có việc cần thiết ra ngoài thì đi đường khác để thuận tiện kiểm soát. Thấy người dân dời rào, nhân viên y tế đã can ngăn. Ngay sau đó, công an phường cũng chạy xuống rào lại chốt", ông Khôi thông tin.

Phó chủ tịch UBND P.Bình Hưng Hòa A cho biết thêm hiện Phó trưởng Công an Q.Bình Tân đã chỉ đạo CSGT - Trật tự Công an quận và Công an P.Bình Hưng Hòa A kiểm tra lại biển số các xe, từ đó xử lý các trường hợp vi phạm ra đường không có lý do chính đáng theo Nghị định 117.