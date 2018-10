Phụ nữ Việt, họ là ai?: Kỳ 5 - Nữ đạo diễn 9X ‘triệu đô’

Các phim tiêu biểu và giải thưởng của Luk Hồ Hải Vân

- Sài Gòn, em yêu chị: Top 18 phim tại Liên hoan phim ngắn Yxineff năm 2012

- Bangkok, I Love You: Dự án kết hợp sản xuất với Thái Lan nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim The Amazing Thailand Film Challenge 2013 do Bộ Văn hóa và Du lịch Thái Lan tổ chức

- Phim điện ảnh: 4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu (năm 2016)

- Phim điện ảnh sắp ra mắt ở vai trò đạo diễn, biên kịch và NSX: Thật tuyệt vời khi ở bên em, Anh vẫn bên em