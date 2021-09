Phường nghèo nhất Quận 8, vùng đỏ Covid-19 ở TP.HCM lo cho dân không để ai thiếu thốn

Trong buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi mới đây, ông Trần Ngọc Thuận, Chủ tịch UBND P.14 (một trong những phường nghèo nhất quận 8 ) cho biết đa số người dân trên địa bàn là lao động tự do, mất việc từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Đây là phường nghèo nhất trong 16 phường của Q.8 với nhiều lao động tự do, người nhập cư ở trọ.

Những ngày đầu đợt bùng dịch, số ca tử vong tương đối nhiều, nhưng 5 ngày trở lại đây địa bàn phường không có ca nào tử vong do Covid-19.

Vận động mạnh thường quân để hỗ trợ người dân

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy P.14, cho biết các hộ nghèo, cận nghèo luôn hỗ trợ chăm lo đời sống trong những ngày dịch Covid-19 bùng phát tại TP.HCM. Khi TP tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, các hộ nào khó khăn về lương thực đều được phường hỗ trợ để không để ai thiếu đói.

Để chăm lo đời sống cho 4.500 hộ dân yên tâm ở nhà giãn cách xã hội , ngoài nhu yếu phẩm từ trung tâm an sinh của quận chuyển về, P.14 đã vận động thêm từ các mạnh thường quân để bổ sung thêm rau củ, trái cây để luân phiên mang đến tận nhà người dân.

Tất cả các hộ dân cần hỗ trợ về lương thực đều được phường hỗ trợ V.P

Theo Phó bí thư thường trực Đảng ủy P.14, phường có nhiều nhóm Zalo để kết nối trực tiếp với người dân. Do đó, khi cần hỗ trợ về lương thực thực phẩm, người dân có thể gọi trực tiếp cho tổ trưởng dân phố hoặc nhắn lên các nhóm Zalo, gọi đến Trung tâm an sinh phường..., ngay trong ngày sẽ có người của khu phố cùng bộ đội mang thực phẩm tới tận nhà. Do đó, thời gian qua, phường rất ít nhận các phản ánh về công tác hỗ trợ an sinh qua tổng đài 1022.

Các phần hỗ trợ này thường là 5kg gạo kèm các túi an sinh có các loại gia vị như nước tương, đường, nước mắm, hạt nêm… Hôm nào phường xin được rau củ, trái cây thì các phần này sẽ được chuyển liền đến người dân để đảm bảo tươi ngon.

Ngoài những túi an sinh nhận từ quận, P.14 cũng vận động thêm mạnh thường quân để kịp thời hỗ trợ người dân trên địa bàn V.P

Bà Hạnh chia sẻ: “Dù chúng tôi làm việc không biết thứ bảy, chủ nhật, nhưng cũng có một số hộ có tâm lý tích trữ, dù mới phát túi an sinh được 1 - 2 ngày là gọi về phường báo cả tháng nay không được hỗ trợ gì. Khi phường cùng tổ dân phố xác minh thì họ nói là muốn có thêm để dự trữ, còn trường hợp tổ dân phố để sót thì phường hỗ trợ ngay”.

Lãnh đạo phường nghèo nhất Q.8 cũng cho hay địa bàn trước đây phức tạp về ma túy, đã chuyển hóa được 90%. Những ngày này, ngoài công tác phòng chống dịch, chăm lo an sinh xã hội, lực lượng của phường vẫn thực hiện song song nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội.

Những túi nhu yếu phẩm được mang đến tận nhà kịp thời hỗ trợ người dân V.P

Mới đây nhất, ngày 1.9, P.14 đã rà soát lại một lần nữa các hộ vừa nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm đợt 23 - 24.8… để tiếp tục đợt mới. “Từ 23.8 đến nay, người dân vẫn ở yên trong nhà nên phường phải kiểm tra lại, xem các hộ còn thiếu gì để hỗ trợ thêm”, bà Hạnh thông tin.

Bình tĩnh nghe dân “xả”

Để kịp thời nắm bắt các trường hợp cần được chăm lo đời sống, số điện thoại của bà Hạnh được công khai ở địa phương. Chuông điện thoại réo rắt liên tục, không chỉ các cuộc gọi hỏi về túi an sinh, nhờ hỗ trợ rau củ, còn có những cuộc gọi nhờ hỗ trợ y tế, hỗ trợ bình oxy.

“Có khi người dân test nhanh dương tính bối rối quá nên gọi tôi nhờ thăm khám, nhờ mua thuốc, hỗ trợ rau, củ, nhiều nhất là những cuộc gọi hỏi khi nào nhận được 1,5 triệu đồng. Tất cả mọi việc người dân nhờ tôi đều giải quyết, không phải lĩnh vực mình phụ trách thì chuyển thông tin sang đơn vị phù hợp để giúp người dân ngay lập tức”, bà Hạnh kể.

Nếu người dân khó khăn báo về tổ dân phố, ngay trong ngày những túi an sinh sẽ được bộ đội mang đến nhà V.P

Phó bí thư thường trực Đảng ủy P.14 cho biết thêm, với những cuộc gọi hỏi gói hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, bà sẽ giải thích rõ các đối tượng được nhận hỗ trợ, kiểm tra lại danh sách thông tin chính xác đến người dân.

“Kinh phí về từng đợt, nhà này nhận trước, nhà kia nhận sau, đợt phát theo hộ, đợt phát theo người nên cũng có tình trạng người dân so bì. Đối với một số người dân bức xúc không giữ được bình tĩnh thì phường mời họ vô phòng để họ trình bày hết, xả hết bức xúc rồi mình từ từ giải thích để họ hiểu”, bà Hạnh chia sẻ.

Ngoài nhu yếu phẩm từ trung tâm an sinh của quận chuyển về, P.14 đã vận động thêm từ các mạnh thường quân V.P

Cũng theo Phó bí thư thường trực Đảng ủy P.14, cả tuần qua việc đi chợ hộ ở phường chưa hiệu quả do đơn vị cung ứng hàng hóa không đảm bảo. Mới đây, phường đã tự kiếm được nguồn cung ứng hàng hóa về rau củ, một số mặt hàng thuộc đồ dùng cá nhân để tuyên truyền người dân đăng ký đi chợ hộ những mặt hàng phường hiện có. Sắp tới, phường có đơn vị cung ứng hàng hóa ổn định, đa dạng mặt hàng thì việc đi chợ thay sẽ hiệu quả, đây cũng là một giải pháp trong thực hiện công tác an sinh xã hội của phường.