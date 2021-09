Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi làm việc với phường nghèo nhất Q.8

Chiều tối 1.9, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi kiểm tra và làm việc với P.14, Q.8 - một trong những phường khó khăn nhất của Q.8.

Ông Trần Ngọc Thuận, Chủ tịch UBND P.14, Q.8 cho biết do đặc thù của phường phần lớn là người dân lao động tự do, nên kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, đa số người dân mất việc làm, không có thu nhập. Do nơi ở chật chội, nhiều hẻm nhỏ dưới 2 m nên chỉ cần nhà có 2 người dương tính Covid-19 thì cả nhà dương tính.

Về công tác xét nghiệm để vẽ lại bản đồ Covid -19, ông Thuận thông tin phường ghi nhận 694 F0 qua test nhanh ở vùng đỏ, vùng cam và khoảng 300 ca thông qua xét nghiệm RT-PCR. Ông Thuận cho biết tổng F0 toàn phường khoảng 966 người, phường nhận 600 túi thuốc từ quận, cùng với 300 túi do Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM hỗ trợ, tất cả đều được chuyển đến F0 tại nhà. Để vận động người dân tiêm vắc xin, phường dự kiến tặng mỗi hộ đi tiêm 5 kg gạo.

Ông Thuận cho biết công tác cấp cứu những ngày gần đây được cải thiện khi phường được tăng cường 3 đội của quân y, cùng với một đội của trạm y tế phường nên đảm bảo, tránh được tình trạng quá tải của y tế phường, không còn F0 chết tại nhà.

Chủ tịch UBND P.14 (Q.8, TP.HCM) Trần Ngọc Thuận báo cáo về công tác phòng chống dịch trên địa bàn Sỹ Đông

Các F0 chuyển nặng được đưa đi BV đa khoa Q.8, BV dã chiến Q.8, BV phục hồi chức năng cấp cứu, xe cấp cứu được Tập đoàn Phương Trang hỗ trợ một chiếc cùng với đội xe cấp cứu của quận và Trung tâm Cấp cứu 115 nên đảm bảo kịp thời.

Về công tác an sinh, phường đã hỗ trợ 3.414 túi an sinh đến các gia đình khó khăn, đảm bảo không ai phải thiếu đói. Việc đi chợ hộ được giao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ phường và 5 khu phố làm đầu mối. Đặc thù của P.14 là ngoài chợ truyền thống (đã dừng hoạt động) thì không có cửa hàng tiện ích nào, chỉ có một số cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ.

Lãnh đạo P.14 cũng nêu nhiều khó khăn trong công tác đảm bảo an sinh cho người dân trên địa bàn. Trong đó, nhiều hộ dân thắc mắc, so bì với hàng xóm vì Nghị quyết 09 của HĐND TP.HCM hỗ trợ theo người, nhà có 5 người thì nhận được 7,5 triệu nhưng đến nay thì TP.HCM chuyển sang hỗ trợ theo hộ, mỗi hộ có 5 người cũng chỉ nhận được 1,5 triệu đồng.

Ông Thuận cũng cho biết có 2 nhóm đối tượng bị “lọt sổ” cần hỗ trợ tiền mặt gồm sinh viên ở các tỉnh lên thuê nhà trọ (hiện không thể về quê) được phường hỗ trợ lương thực, thực phẩm nhưng vẫn cần thêm chi phí sinh hoạt hằng ngày. Ngoài ra, có những hộ 3 thế hệ trong một nhà nhưng chưa tách khẩu, dù rằng thực tế ăn uống riêng nhưng chỉ tính là có 1 hộ nên có sự phân bì.

Ông Trần Thanh Tùng, Chủ tịch UBND Q.8 cho biết P.14 là một trong những phường nghèo nhất Q.8 , là địa bàn trọng điểm về tội phạm ma túy từ những năm trước 1975 (hiện đã chuyển hóa địa bàn). Dù vậy, đây vẫn là một địa bàn phức tạp, cuộc sống người dân khó khăn.

Sau khi nghe lãnh đạo địa phương báo cáo, Chủ tịch Phan Văn Mãi chỉ ra nguyên nhân dẫn đến sự so bì ở lần hỗ trợ đầu tiên là do phường tổng hợp không đầy đủ. Do vậy, lần hỗ trợ này phải rút kinh nghiệm, tránh lặp lại; đồng thời nhấn mạnh “đã cực thì làm cho chắc chắc, đừng để việc cực đó trở thành vô nghĩa”.

Chủ tịch Phan Văn Mãi đặc biệt quan tâm đến P.14 và Q.8 nói chung với đặc điểm dân cư đông, người dân sinh sống trong không gian chật hẹp, điều kiện sống khó khăn. Do vậy, công tác an sinh phải được đảm bảo, không để người dân thiếu đói.

Người đứng đầu chính quyền thành phố hỏi chủ tịch phường liệu trong một tuần có thống kê đầy đủ người dân trên địa bàn hay không, Chủ tịch P.14 Trần Ngọc Thuận cho biết công tác thống kê nhân khẩu do công an thực hiện và có thể nắm được.

Về công tác chăm sóc, điều trị F0 tại nhà, Chủ tịch Phan Văn Mãi nhấn mạnh: "966 F0 mới phát hiện trên địa bàn phường thì phải có ngay 966 túi thuốc an sinh, nếu không được phát thuốc kịp thời thì người bệnh dễ chuyển nặng và dẫn đến tử vong. Việc cấp phát túi thuốc an sinh đến F0 phải kịp thời, không nói chung chung, túi thuốc phải tới từng người".

Chủ tịch TP.HCM cũng đề nghị phường và quận phải sát sao vấn đề này, nếu phường chưa đủ thì đề nghị quận cấp, quận chưa đủ thì đề nghị thành phố cấp. Sắp tới, ngân sách TP.HCM sẽ đảm bảo cho việc chuẩn bị túi thuốc an sinh , không để F0 chậm trễ nhận túi thuốc.

“Bệnh hoạn thì không thể chậm trễ, nếu cấp túi thuốc kịp thời thì sẽ giảm F0 chuyển nặng”, ông Phan Văn Mãi nói.

Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị Q.8 rà soát lại khu cách ly tập trung, dự báo tình huống sắp tới để chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất tối thiểu, đảm bảo lương thực thực phẩm cho người cách ly tập trung.

Hiện Q.8 có tỷ lệ tiêm vắc xin thấp nên Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị quận vận động bà con đi tiêm vắc xin, đảm bảo đến ngày 15.9 cơ bản xong mũi 1, và tiêm mũi 2 cho những người đến lịch. Sau này, tiêm vắc xin là một trong những điều kiện để tham gia hoạt động kinh tế xã hội khi thành phố nới lỏng giãn cách, những người chưa tiêm vắc xin thì phải ở nhà.

