Phương Trang khai thác 15 tuyến xe buýt không trợ giá ở An Giang

Phương Trang cam kết sẽ đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt phục vụ người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.

Tỉnh An Giang đã tổ chức đấu thầu “Lựa chọn nhà đầu tư vận hành vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt không trợ giá trên địa bàn tỉnh An Giang” để tìm kiếm đơn vị đủ năng lực tham gia phát triển giao thông công cộng, đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân cũng như tạo điều kiện kết nối thông suốt với các vùng kinh tế. Gói thầu này thuộc đề án Quản lý và phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2023.

Với tiềm lực của một doanh nghiệp vận tải lớn, uy tín, chất lượng, có bề dày kinh nghiệm trong ngành vận tải, Phương Trang đã trúng thầu, chính thức trở thành đơn vị khai thác 15 tuyến xe buýt tại An Giang trong 10 năm theo quyết định số 433/QĐ-SGTVT ngày 14.7.2021 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh.

“Công ty dự kiến sẽ sử dụng 82 xe đời mới 100%, xuất xưởng năm 2021, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 trở lên. Toàn bộ xe được trang bị máy lạnh, camera giám sát và wifi mang đến cho người dân trải nghiệm di chuyển an toàn, thoải mái và thuận tiện. Với việc đầu tư vào phương tiện hiện đại cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ, Phương Trang mong muốn góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động vận tải hành khách và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương” – đại diện Phương Trang chia sẻ.