Quốc lộ 18 ở Quảng Ninh bị rải chông sắt, cả chục ô tô gặp nạn

Ngày 25.5, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Phạm Hồng Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết đơn vị này đang điều tra thông tin nhiều lái xe phản ánh bị dính bẫy chông sắt trên quốc lộ 18, đoạn qua xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh.

Theo ghi nhận của phóng viên, liên tục trong các ngày từ 23-25.5, ít nhất đã có 10 xe ô tô bị dính chông tự chế, hàn bằng những đoạn sắt sắc nhọn, đường kính 14 mm, nặng khoảng 2 kg/chiếc.

Anh Trần Văn Tiến (trú tại xã Bình Dương, thị xã Đông Triều), cho biết: “Tối 24.5, xe ô tô của tôi bị lạc lái lao sang vệ đường. Khi tôi xuống xe kiểm tra thì phát hiện lốp trước dính 1 chông sắt. Kiểm tra gần đoạn đường bị dính chông, tôi còn nhặt được 3 - 4 chiếc tương tự".

Cũng lưu thông qua đoạn đường trên, chị Vũ Thị Yến (trú tại thành phố Uông Bí, Quảng Ninh), cho biết: “Chiếc xe Mazda 3 của tôi sau khi bị dính chông sắt bất ngờ mất lái va quệt vào ô tô đi bên cạnh. Rất may tôi phanh kịp, nếu không hậu quả thật khôn lường”.

Trao đổi với phóng viên ngày 25.5, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh, cho biết cơ quan này đã nắm được sự việc trên. Điều tra sơ bộ, đã có 10 lái xe phản ánh về việc bị dính bẫy các chông sắt như nêu trên. Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu Công an tỉnh Quảng Ninh vào cuộc điều tra vụ việc và báo cáo kết quả ngay trong ngày.