Rủ nhau đi làm xe ôm đêm khai ấn đền Trần

Theo dự kiến của Ban tổ chức Lễ hội đền Trần , đêm khai ấn sẽ có khoảng 3 vạn người đổ về Khu di tích đến Trần (phường Lộc Vương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định). Khu vực này nằm sát quốc lộ 10 nên nguy cơ ùn tắc giao thông rất cao.

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức phân luồng từ xa. Các xe ô tô không vào đền Trần sẽ được lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn vào các tuyến tránh, phương tiện vào đền Trần sẽ đỗ tại các bãi xe được bố trí cách đền khoảng 500 m. Riêng đường Trần Thừa (trước cửa đền Trần) sẽ thành tuyến đường đi bộ.

Ảnh Lê Tân Đường Trần Thừa trước cửa đền Trần được cơ quan chức năng dựng hàng rào ngăn các phương tiện tiến vào

Nhân cơ hội này, nhiều người dân ở Nam Định đã trở thành xe ôm thời vụ . Ông Thủy, vốn là một thợ xây, cho biết: “Tôi chạy xe ôm ở đêm khai ấn được 8 năm rồi. Mỗi chuyến chúng tôi chỉ lấy 10.000 đồng thôi. Làm từ 6 giờ chiều đến 3 giờ sáng hôm sau cũng kiếm được năm bảy trăm nghìn”. Theo ghi nhận của Thanh Niên, có rất nhiều người làm nghề xe ôm thời vụ như ông Thủy.

Ảnh Lê Tân Nhân dịp này, nhiều người dân Nam Định đã đi làm xe ôm để kiếm thêm thu nhập

Ông Trần Văn Chiến (58 tuổi, ngụ thành phố Nam Định), vốn là thợ sửa xe máy, nay ra chạy xe ôm, cho biết: “Năm nay hội vắng hơn mọi năm, nhưng chúng tôi vẫn có khách”.

Ảnh Lê Tân Mỗi chuyến có giá 10.000 đồng, người chạy xe ôm có thể kiếm được vài trăm ngàn trong đêm khai ấn

Ảnh Lê Tân Càng sát giờ khai ấn, người dân đổ về đền Trần càng đông

Sau lễ khai ấn diễn ra vào tức 23 giờ tối nay, 18.2, ấn sẽ được phát vào 5 giờ sáng mai, 19.2, với số lượng không hạn chế.