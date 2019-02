Sản phầm 'hand made' từ mùi già đắt hàng ngày cận tết

Món quà nhỏ lưu giữ tết truyền thống

Được cô bạn đồng nghiệp tặng 2 gói quà, xông tắm tất niên và rửa mặt tân niên gói bằng giấy mộc, cột dây thừng phía sau là câu đối đỏ thắm, khiến chị Ngọc Lan, ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) vô cùng cảm động, những kỷ niệm xưa cũ bỗng ùa về.

“Đã hơn 10 năm, từ ngày lấy chồng, tôi mới hít hà hương vị tết xưa cũ. Ngày đó, cứ đến chiều 30 tết, sau khi nấu xong nồi bánh chưng, còn than còn củi, mẹ tôi lại đun nước mùi già cho cả nhà tắm để tẩy trần, rửa sạch những điều không may mắn của năm cũ, chào đón một năm mới hanh thông thuận lợi. Quê chồng ở miền Trung không có tục lệ này, giờ được ngửi lại hương lá mùi làm mình gợi nhớ đến tết đàm ấm an vui”, chị Lan bộc bạch.

Với những người già, tết mà không có hương mùi già thì đâu phải là tết . Còn những người trẻ ở thành phố, cuộc sống bận rộn với bao lo toan vất vả khiến họ dần quên đi hương mùi, quên những nét đẹp giản dị xưa cũ. Chị Hương cho hay: “Phụ nữ ngày tết ai cũng bận bịu trăm công nghìn việc, hết đối nội, rồi đối ngoại, việc đun nấu rửa lá mùi già rất lích kích, chỉ cần mua 1 chai mùi về tắm nhỏ vài giọt vào tắm tiện lợi vô cùng”.

Theo chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phụ trách Maketting Công ty TNHH Mộc Hương, trước đây, không có có sản phẩm nào từ cây mùi ngoài công dụng như là một loại rau gia vị hoặc tắm rửa trong ngày tết. Tuy nhiên, vài năm gần đây, nhiều đơn vị cũng cũng cho ra mắt những sản phẩm từ loại cây ngày tết này. Cây mùi được biết đến và tạo ra nhiều giá trị hơn.

“Những sản phẩm từ lá mùi già được người tiêu dùng ưa chuộng bởi tính tiện lợi của nó. Ngày ai cũng vội vàng, bận rộn. Thay vì lỉnh kỉnh đun nấu, các sản phẩm bào chế từ lá mùi già tiết kiệm thời gian”, chị Ngọc Anh chia sẻ.

“Cháy” hàng cận tết

Trên thị trường giá, các sản phẩm từ mùi già cũng khá đa dạng. Đơn cử, nước mùi già có giá từ 120.000 - 150.000 đồng/chai; tinh mùi già giá 500.000 đồng/chai; xà phòng hữu cơ mùi già 150.000 đồng/bánh; gói rửa mặt mùi giá 80.000 đồng/gói to; 40.000 đồng/gói nhỏ… Với tính tiện dụng, dù đắt nhưng khách hàng, nhưng số lượng có hạn, vào những ngày cận tết khách phải đặt trước mới có hàng.

Chị Ngọc Anh cho hay, đây là năm thứ 4, công ty đưa sản phẩm này ra thị trường. Năm nay công ty của chị bán ra thị trường 6.000 chai mùi già. Tuy nhiên, đến ngày 25 tháng chạp không còn hàng để bán. “Chúng tôi bắt đầu bán trước tết 2 tuần, sản lượng gấp 3 lần năm ngoái mà vẫn “cháy” hàng. Đặc điểm của mùi già chỉ nở rộ vào dịp cuối năm. Nếu thu hoạch mùi sớm không đủ mùi thơm, còn thu hoạch già quá mùi sẽ hắc. Mỗi 1 kg mùi già chiết xuất được 1 chai dung dịch 350 ml. Chỉ cần 1 nắp nhỏ, mùi hương lan tỏa khắp phòng. Dù khách hàng tiếp tục đặt đơn hàng chúng tôi cùng đành xin lỗi vì không thể đáp ứng nhu cầu”, chị Ngọc Anh nói.

Theo chị Ngọc Anh, đối tượng khách hàng mà công ty nhắm đến là những người trên 35 tuổi, thuộc thế hệ 8X trở về trước. Tuy nhiên, gần đây, số lượng khách hàng thuộc thế hệ 9X bắt đầu tăng dần lên chiếm khoảng 40%, không ngờ sản phẩm được các bạn trẻ đón nhận.

Ảnh Hải Bình Nước tắm giao thừa được chiết suất từ lá mùi được nhiều giới trẻ ưa chuộngg

Ngoài sản phẩm lá xông tất niên , trên thị trường còn có thêm sản phẩm gói rửa mặt tân niên. Anh Ngô Minh Đức, nhân viên phòng Maketrting công ty Cổ phần thuốc Nam Việt, cho biết: “Với mong muốn mang đến các sản phẩm đặc trưng gợi nhớ hương xưa ết truyền thống, với hương mùi già phảng phất không gian gia đình, năm nay chúng đẩy mạnh đưa ra thị trường cặp quà tặng xông tắm tất niên và rửa mặt tân niên. Trong đó, sản phẩm rửa mặt được nhiều người ưa chuộng. Nhiều công ty còn mua làm quà cho nhân viên, tặng đối tác…”

Theo anh Đức, gói rửa mặt tân niên được kết hợp với mùi già, lá bưởi, xuyên tâm liên... rửa mặt lá thơm vào mỗi buổi sáng của 3 ngày đầu năm mới. Để làm sạch, lưu hương thơm trên khuôn mặt, giữ cho tinh thần tỉnh táo, phấn chấn trong năm mới. Dùng xong bã từ túi lọc có thể bón cây cối, rất thân thiện với môi trường.

Bên cạnh các sản phẩm dạng nước và dạng khô, trên thị trường có loại tinh dầu, xà phòng bánh hương mùi già. Ngoài công dụng để tắm rửa, sản phẩm nước và tinh dầu mùi già còn có nhiều công dụng khác như: lau rửa bàn thờ cuối năm; đốt tinh dầu để thư giãn, giảm stress, pha vào nước để lau sàn nhà, lau rửa nhà cửa. Sản phẩm này có khả năng khử mùi hôi phòng cực kỳ hiệu quả….