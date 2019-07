Sản phụ chết sau sinh, 2 con mồ côi: Quên ghi thuốc điều trị vì lo chuyển viện

Sở Y tế tỉnh Bình Định đã có báo cáo gửi Bộ Y tế, UBND tỉnh Bình Định về trường hợp tử vong của sản phụ Võ Thị Bích L. (26 tuổi, ở thôn Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thịnh, H.Vĩnh Thạnh, Bình Định) sau khi mổ đẻ tại Trung tâm y tế H.Tây Sơn (Bình Định).

Sản phụ tử vong trên đường chuyển viện

Theo báo cáo, thời gian phẫu thuật đối với sản phụ L. từ khoảng 14 giờ 10 phút đến 14 giờ 45 phút ngày 13.7. Đến 15 giờ cùng ngày, sản phụ vẫn tỉnh nhưng sau đó khoảng 2 phút xuất hiện co giật toàn thân, lơ mơ, gọi hỏi trả lời khó…

tin liên quan Sản phụ chết bất thường sau khi sinh mổ tại bệnh viện: Hai đứa trẻ mồ côi Các bác sĩ Trung tâm y tế H.Tây Sơn tiến hành cấp cứu nhưng sản phụ L. tiếp tục co giật toàn thân, hôn mê sâu, tim rời rạc, mạch ngoại vi rời rạc khó bắt, huyết áp không đo được. Các bác sĩ Trung tâm y tế H.Tây Sơn tiến hành cấp cứu nhưng sản phụ L. tiếp tục co giật toàn thân, hôn mê sâu, tim rời rạc, mạch ngoại vi rời rạc khó bắt, huyết áp không đo được.

Bác sĩ Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu nội đã phối hợp cùng bác sĩ sản khoa, bác sĩ gây mê hồi sức xử trí tiếp theo hướng chẩn đoán ngộ độc thuốc tê. Quá trình xử trí đã dùng thuốc Lipovenoes 10% x 75 ml tiêm tĩnh mạch, sau 3 phút tiếp tục sử dụng tiếp Lipovenoes 10% x 75 ml tiêm tĩnh mạch và dùng Lipovenoes 10% x 100 ml truyền tĩnh mạch 30 giọt/phút, thở oxy…

Đến 15 giờ 20 phút ngày 13.7, qua hội chẩn, trực lãnh đạo Trung tâm y tế H.Tây Sơn thống nhất chẩn đoán: suy tuần hoàn hô hấp + co giật chưa rõ nguyên nhân/hậu phẫu mổ lấy thai giờ thứ nhất; chỉ định chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định điều trị.

Tuy nhiên, khi đến phòng cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định không có dấu hiệu sinh tồn, được kíp trực xử trí tích cực nhưng không hiệu quả. Sau đó, bệnh nhân đã được mổ giám định tử thi.

Ghi chép hồ sơ bệnh án chưa đầy đủ

tin liên quan Vợ xinh đẹp cắt ngực trị ung thư, chồng cạo đầu an ủi: 'Em vẫn đẹp nhất!' Kết luận kiểm thảo tử vong của Trung tâm Y tế H.Tây Sơn khẳng định quá trình tiếp đón, theo dõi và chăm sóc đối với sản phụ L. ân cần, thực hiện đúng quy định, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để chuyển người bệnh lên tuyến trên. Tuy nhiên, do diễn biến bệnh nhanh, bất thường, việc xác định chẩn đoán, nguyên nhân tai biến khó khăn. Kết luận kiểm thảo tử vong của Trung tâm Y tế H.Tây Sơn khẳng định quá trình tiếp đón, theo dõi và chăm sóc đối với sản phụ L. ân cần, thực hiện đúng quy định, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để chuyển người bệnh lên tuyến trên. Tuy nhiên, do diễn biến bệnh nhanh, bất thường, việc xác định chẩn đoán, nguyên nhân tai biến khó khăn.

Trung tâm y tế H.Tây Sơn nhận định về nguyên nhân tử vong có thể do: thuyên tắc ối, ngộ độc thuốc tê, sốc phản vệ.

Trung tâm y tế H.Tây Sơn cũng thừa nhận việc ghi chép hồ sơ bệnh án chưa đầy đủ và đúng trình tự. Thuốc Lipovenoes có sử dụng cho người bệnh chưa được ghi trong tờ điều trị (lý do chưa ghi là do tập trung xử lý chuyển viện, sau đó hồ sơ đã được niêm phong bởi cơ quan công an) nhưng có thể hiện trong phần ghi chép của điều dưỡng và phiếu xuất thuốc.

Trung tâm y tế H.Tây Sơn kiến nghị Sở Y tế tỉnh Bình Định thành lập hội đồng chuyên môn đánh giá trường hợp sản phụ Võ Thị Bích L. tử vong sau mổ lấy thai, vì trung tâm này không đủ nhân lực có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực này.

Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế Bình Định cho biết đã thành lập Hội đồng chuyên môn để xem xét, đánh giá về trường hợp tử vong của sản phụ. Sau khi có ý kiến của Hội đồng chuyên môn, Sở Y tế tỉnh Bình Định sẽ tiến hành kiểm điểm, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có).