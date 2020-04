Sau nhiều ngày có mưa, TP.HCM và Nam bộ lại nắng nóng trên 37 độ C

Những ngày qua, TP.HCM và Nam bộ liên tục có mưa rào vào chiều tối giúp giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng oi ả. Thậm chí, có những cơn mưa rào với lượng mưa từ 50mm trở lên, đây là lượng mưa tương đối lớn so với các cơn mưa trái mùa hằng năm. Tuy nhiên, hôm nay 18.4, TP.HCM và Nam bộ lại đang tiếp tục đợt nắng nóng mới.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, ngày 17.4, nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng tại miền Đông Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36oC, có nơi trên 36oC, cao nhất tại Trị An (Đồng Nai) 36,3oC và cục bộ ở miền Tây Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 35 đến trên 35oC.

oC, có nơi trên 37oC. Thời gian có nhiệt độ trên 35oC là từ 12 đến 15 giờ. Dự báo hôm nay 18.4, nắng nóng sẽ tiếp tục gia tăng, xảy ra trên diện rộng ở miền Đông Nam Bộ và mở rộng ra các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong đợt này khoảng từ 35 - 37C, có nơi trên 37C. Thời gian có nhiệt độ trên 35C là từ 12 đến 15 giờ.

Tuy nhiên, đây là nhiệt độ đo được trong lều khí tượng, thực tế nhiệt độ chúng ta cảm nhận thấy khi đi ngoài đường có thể cao hơn 2 - 3oC do các tác động từ nhiệt tỏa ra ở các phương tiện giao thông, mặt đường, hơi nóng từ máy lạnh...

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cảnh báo đợt nắng nóng diện rộng tại Nam bộ có khả năng kéo dài đến hết 22.4. Sang ngày 23.4 trở đi, nắng nóng có xu hướng giảm dần.

Dự báo cụ thể, thời gian nắng nóng nhất xuất hiện trong đợt này ở TP.HCM, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, An Giang là vào ngày 18.4 đến hết 22.4 với mức nhiệt 35 - 38oC. Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang xuất hiện nắng nóng từ 19.4 đến 22.4 với nhiệt độ từ 35 - 36oC. Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng từ 20.4 đến 22.4 với mức nhiệt cao nhất khoảng 35oC.