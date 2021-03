Sẽ xử lý YouTuber Thơ Nguyễn theo quy định

Ngày 11.3, ông Lê Quang Tự Do, Cục phó Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin - Truyền thông, cho biết đơn vị này đang phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an mời chủ kênh YouTube Thơ Nguyễn lên làm việc về dấu hiệu vi phạm truyền bá mê tín dị đoan.

Trước đó, ngày 10.3, cộng đồng mạng phản ứng gay gắt trước clip “xin vía học giỏi” của Thơ Nguyễn . Trong đó, YouTuber này ôm một con búp bê, trên tay cầm sợi dây chuyền, rồi bắt đầu xin vía học giỏi. Ngay sau đó, Thơ Nguyễn đã giải thích có clip khác “đính chính” rằng “muốn học giỏi thì chúng ta chỉ có một cách duy nhất thôi, đấy là siêng học”. Mặc dù vậy, cộng đồng mạng, mà phần lớn là những bậc phụ huynh đã rất bức xúc, lên án mạnh mẽ cách làm clip của Thơ Nguyễn vì cho rằng đã ảnh hưởng tiêu cực tới trẻ nhỏ, khiến chúng có suy nghĩ lệch lạc.

YouTuber Thơ Nguyễn "cảm thấy suy sụp" sau vụ xin vía búp bê

Kênh YouTube Thơ Nguyễn có gần 9 triệu lượt tài khoản đăng ký theo dõi, đối tượng người xem đa số là trẻ nhỏ. Đoạn clip bị phản ứng của Thơ Nguyễn được đăng tải trên nền tảng TikTok từ ngày 27.2 đến chiều 10.3 đã có khoảng 5 triệu lượt xem.

Ông Tự Do cho biết ngay trong ngày, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã yêu cầu TikTok và YouTube chặn, gỡ các clip của Thơ Nguyễn có dấu hiệu vi phạm. Ông Do cho biết cơ quan này đã phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) thuộc Bộ Công an mời chủ kênh Thơ Nguyễn lên làm việc về dấu hiệu vi phạm truyền bá mê tín dị đoan. “Tiếp đó, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định”, ông Lê Quang Tự Do cho biết.

Theo ông Do, trong trường hợp chủ kênh Thơ Nguyễn không hợp tác với cơ quan chức năng, sẽ có những biện pháp khác để xử lý như đề nghị Google chặn kênh, hoặc không trả tiền quảng cáo.

Trên thực tế, từng có 4 kênh YouTube có nội dung nhảm nhí, cờ bạc, bạo lực đã bị Google gỡ bỏ và ngừng chia sẻ tiền quảng cáo theo đề nghị từ phía Bộ Thông tin - Truyền thông.