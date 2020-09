Siêu bão Haishen đổ bộ Nhật Bản: 2 thực tập sinh người Việt mất tích

Theo ông Bình, có 4 người mất tích, trong đó có 2 thực tập sinh Việt đang làm việc tại Công ty cổ phần Aioigumi thuộc tỉnh Miyazaki. Công ty Aioigumi có 20 cán bộ nhân viên đang làm việc. Do lo ngại nhà ở của 2 thực tập sinh ở gần công ty không an toàn, Giám đốc công ty đã gọi cả hai đến lánh nạn tại nhà riêng của mình, đồng thời cũng là Văn phòng công ty.

Bão Haishen đã đổ bộ Nhật Bản với vận tốc gió tối đa lên tới 160 km/h gần tâm bão, gió giật lên tới 216 km/h Ảnh: AFP

"Tuy nhiên không may do mưa bão to, đất trên sườn núi bị sạt lở rơi xuống căn nhà này và kéo xuống bờ sông, khiến vợ và con ông cũng bị mất tích với 2 thực tập sinh Việt trên. Còn ông giám đốc bị thương, đã nhập viện", ông Bình chia sẻ.