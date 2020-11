Siêu xe mui trần McLaren 720S Spider gắn biển số giả: CSGT phạt 13,9 triệu

Ngày 3.11, nguồn tin Thanh Niên cho biết Đội CSGT - trật tự Công an Q.1 (TP.HCM) vừa ra quyết định xử phạt chủ siêu xe mui trần McLaren 720S Spider màu vàng có giá truyền tai nhau 1 triệu USD sau khi xác minh xe này dùng biển giả (biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp).

Trước đó, trưa 25.10, khi xe này đang đậu tại khu vực có biển cấm đậu xe gần Nhà hát TP.HCM, CSGT - trật tự Công an Q.1 đã đến lập biên bản, kiểm tra giấy tờ. Trong lúc kiểm tra, siêu xe mui trần McLaren 720S Spider màu vàng này đang gắn biển số 51H-162.77.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ xe không xuất trình được đăng ký xe , bảo hiểm xe cũng như các giấy tờ liên quan khác. Do đó, CSGT tạm thời lập biên bản với các lỗi: đậu xe nơi có biển cấm đậu và không xuất trình được đăng ký xe tại thời điểm kiểm tra.

Sau 1 tuần tạm giữ xe để xác minh, CSGT xác định biển số 51H-162.77 gắn trên xe là của xe Toyota WiGo màu trắng cũng do người này đứng tên. Giải thích về lý do gắn biển số xe khác lên siêu xe, chủ xe này nói với CSGT rằng "đang chờ tới series biển đẹp rồi mới đi bấm số".

Siêu xe gắn biển 51H-277.77, nhưng đây là biển được CSGT cấp cho xe Mercedes Ảnh: Vũ Phượng

Do đó, CSGT - trật tự Công an Q.1 đã ra quyết định xử phạt các lỗi: Đậu xe nơi có biển cấm đậu, không có đăng ký xe, không có đăng kiểm xe, gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp với tổng mức phạt là 13,9 triệu đồng, đồng thời tước GPLX 2 tháng với chủ xe và tạm giữ biển số 51H-162.77.

Đáng nói, trước đó mạng xã hội cũng từng chia sẻ bài viết siêu xe mui trần McLaren 720S Spider màu vàng gắn biển số 51H-277.77 trùng với một chiếc Mercedes GLC200 khác. Theo hệ thống đăng kiểm và cả chủ xe Mercedes thì biển số này được các cơ quan chức năng cấp cho chiếc Mercedes vào tháng 3.2020, chứ không phải của siêu xe mui trần.