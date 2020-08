Nóng trên mạng xã hội: Bức xúc nạn trộm chó dùng ô tô biển số giả

Bài viết: “Anh em Bình Dương kiếm hộ chủ xe này. Hôm qua nhà em bị mất con chó”, kèm theo đoạn clip ghi lại cảnh ít nhất 2 người trên ô tô Mazda màu trắng dùng vật giống súng điện để bắt trộm chó.

Theo camera an ninh, sự việc xảy ra lúc 0 giờ 45 ngày 15.8. Một chú chó đang nằm trước cửa nhà thì xe Mazda màu trắng gắn biển số (BS) 61A-780.49 tiến lại gần. Sau một hồi canh me, người ngồi ghế sau xe dùng vật giống súng điện bắn khiến chú chó lăn đùng ra đất, rồi nhanh chóng xuống bê chó đi. Bài viết nhận được hơn 600 lượt chia sẻ cùng hàng trăm bình luận với thái độ giận dữ.

Xe gắn BS giả gây hệ lụy cho chủ xe BS thật

Vài giờ sau khi clip được đăng tải, tài khoản T.N đăng ảnh chiếc Hyundai mang BS 61A-780.49 và khẳng định đây là xe gắn BS thật, còn xe trộm chó gắn BS giả.

Chiếc Hyundai gắn BS thật Ảnh: Nguyễn Phan Tứ

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Trần Thanh Bình, chủ chó bị trộm trong đoạn clip, xác nhận sự việc xảy ra trước cửa nhà anh ở P.An Phú, TP.Thuận An, Bình Dương và người đăng clip vụ việc là vợ anh. “Đây là con chó thứ ba nhà tôi bị mất. Con trước đó bị trộm cách đây 4 tháng, lúc đó người trộm chó đi xe máy. Không riêng gì nhà tôi, mà quanh khu này mất chó liên tục”, anh Bình bức xúc.

Kết nối với anh Nguyễn Phan Tứ (29 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), PV cũng được chia sẻ rằng anh khá bất ngờ khi thấy BS xe Hyundai của mình xuất hiện ở chiếc Mazda trong clip đi trộm chó . Ngay khi bài đăng, anh Tứ đã nhận được nhiều cuộc gọi từ người quen thông báo nên đã chụp ảnh chiếc xe mang BS 61A-780.49 của mình và khẳng định nhóm trộm chó đi xe BS giả. “Tôi cũng ngờ ngợ và bất ngờ, nhưng hy vọng là không có rắc rối gì”, anh Tứ bày tỏ.

Ô tô nhóm trộm chó sử dụng ở TX.Bến Cát, Bình Dương Ảnh: Đ.T

Luật sư (LS) Đỗ Ngọc Thanh, Đoàn LS TP.HCM, cho biết việc nhóm đi trộm chó bằng ô tô gắn BS giả và có trên 2 người chứng tỏ đây là kế hoạch có tính toán từ trước để qua mặt camera an ninh . Theo LS Thanh, người sở hữu BS thật bị bọn trộm chó làm giả có thể gặp nhiều phiền phức như: đi xe đến đâu cũng mang danh xe trộm chó; có thể bị ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm khi bị người dân săm soi, bàn tán; thậm chí bị hiểu lầm dẫn đến bị tổn hại tinh thần, sức khỏe . “Khi công an điều tra vụ án, người sở hữu BS thật nếu chứng minh được bị ảnh hưởng danh dự, nhân phẩm cũng có quyền yêu cầu công an xử lý nhóm trộm chó về hành vi này”.

Công an vào cuộc

Liên quan vụ việc nêu trên, ngày 16.8, Công an TP.Thuận An cho biết đang khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng đi xe Mazda trộm chó ở P.An Phú gây xôn xao dư luận. Theo đó, từ nguồn tin tố giác tội phạm, Công an P.An Phú (TP.Thuận An) đã lập hồ sơ chuyển Công an TP.Thuận An để truy xét.

Theo một cán bộ công an, các nhóm trộm chó hiện nay hầu hết sử dụng BS giả để đi trộm. Trước đó, Công an TX.Bến Cát (Bình Dương) phát hiện người đi ô tô Civic mang BS giả đi trộm chó. Các nhóm trộm chó rất manh động, thường mang theo đinh, ớt bột, khi bị phát hiện hay truy đuổi sẽ rải đinh vít và ném ớt bột, thậm chí dùng súng điện tấn công lại những người truy bắt để thoát thân.