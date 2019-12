Choáng với tên trộm liều lĩnh rắc bả chó cả xóm, gom 3 bao tải xác chó mèo

Gom 3 bao chó, mèo sau khi rắc bả

Ngày 24.12, Facebook xuất hiện 3 bức ảnh người đàn ông (nghi trộm chó ) mặc quần đùi, áo len ướt sũng, co ro đứng cạnh một người khác giắt súng sau lưng, xung quanh có nhiều người dân theo dõi sự việc.

Theo tài khoản Huan Cao, vụ việc xảy ra sáng qua tại xã Yên Bình, H.Hữu Lũng, Lạng Sơn. Thấy người dân truy đuổi, nghi phạm trộm chó bỏ lại xe máy và 3 bao chó, mèo, nhảy xuống sông nhằm tẩu thoát nhưng người dân và công an vẫn đứng vây trên bờ. Lát sau, vì lạnh quá, nghi phạm phải ngoi lên, bơi vào bờ và ngậm ngùi “nhận tội”.

Trong cả 3 bao đều là chó, mèo ăn phải bả đã chết Ảnh: Đại Nghĩa

Anh Cao Huấn, chủ tài khoản Huan Cao, xác nhận với PV Thanh Niên những bức ảnh trên Facebook là do anh chụp và đăng tải. Theo anh Huấn, người trong ảnh giắt súng sau lưng là công an. Tại thời điểm này, chó, mèo trong 3 bao không có động tĩnh gì, có thể đã chết. Nghi phạm cùng 3 bao chó, mèo và chiếc xe máy đã được đưa về trụ sở UBND xã để tiếp tục điều tra làm rõ.

Nhiều trang Facebook đăng tải lại hình ảnh, bài viết và thu hút hàng trăm bình luận, chia sẻ. Trong đó, nhiều bình luận đăng kèm hình ảnh khi mở 3 bao tải ra là những chú chó, mèo đã tắt thở khiến cộng đồng người yêu chó, mèo không khỏi xót xa. Đa số bày tỏ sự bức xúc trước hành vi tàn nhẫn của kẻ trộm chó, mèo, đồng thời hả hê vì tên trộm đã “sa lưới”…

Hai tiền án về trộm cắp tài sản

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, Trưởng công an xã Yên Bình cho biết sự việc trên xảy ra tại địa phương vào buổi sáng. Khi nhận thông tin từ người dân, công an xã đã có mặt để giải quyết và đưa nghi phạm trộm chó tên Hưởng về trụ sở.

Tại công an xã, người này khai nhận từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Lần này, để bắt được số lượng lớn chó, mèo, tên trộm đã mua bả chó và đi rắc cả xóm, sau đó mang bao đi thu gom một vòng những con trúng bả. Do đó, số chó, mèo trong cả 3 bao đều đã chết. “Xã Yên Bình thường xảy ra các vụ trộm chó. Những vụ trước đa phần khi bị phát hiện, tên trộm sẽ quăng xe lại bỏ chạy thoát thân. Tên trộm lần này cũng vậy nhưng không thoát được”, vị trưởng công an xã nói.

Được biết, ngay khi lập biên bản sự việc, Công an xã Yên Bình đã chuyển nghi phạm trộm chó cùng tang vật lên Công an H.Hữu Lũng để tiếp tục điều tra, xử lý. Đến chiều qua, công an đã dựng lại hiện trường vụ việc phục vụ công tác điều tra.