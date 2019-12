Người đàn ông nước ngoài nghi trộm túi xách trong shop ở phố cổ Hà Nội

Xác nhận với Thanh Niên, chị P.A. (31 tuổi, ngụ Hà Nội) cho biết, vụ trộm túi xách xảy ra tại cửa hàng M.D. (phố Hàng Bông, phường Hàng Gai, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) bán túi xách, quần áo… của chị. Cửa hàng bị một tên trộm nghi là người nước ngoài “viếng thăm” vào 5 giờ chiều 7.12.

Chị bức xúc kể lại: “Bình thường shop vẫn có mình và 1 - 2 người thân, nhân viên phụ bán. Nhưng lúc đó mình ra ngoài, chỉ còn mỗi đứa em trông coi tại shop. Người đàn ông này ghé vào, nói tiếng Anh, hỏi mua một số loại sản phẩm trong shop, ra vẻ rất bình thường. Sau khi lựa xong, người này mang 1 đôi giày và 1 cái mũ ra thanh toán, với giá 2,1 triệu”.

Người nước ngoài nghi trộm 2 túi xách trong cửa hàng ở Hà Nội

Theo chị A., người này trao đổi bằng tiếng Anh và có hỏi giá trị hóa đơn này đổi sang tiền Nhật thì khoảng bao nhiêu. “Shop mình vẫn thường có rất nhiều khách nước ngoài ghé mua”, chị cho biết.

Tuy nhiên, sau khi tính tiền xong và người đàn ông này rời đi, chị A. trở về thì phát hiện mất 2 chiếc túi xách trên kệ. Theo hình ảnh do camera an ninh ghi lại, khi vào cửa hàng, người đàn ông nước ngoài này có mang theo 2 chiếc giỏ xách khá to màu đỏ và đen.

“Trong lúc em mình loay hoay tính tiền, vị khách này đã lấy 1 chiếc túi xách trên kệ giấu dưới sào quần áo. Sau đó đi đến bàn lấy 2 chiếc giỏ đỏ, đen của anh ta để ra về. Khi đi ngang sào thì giả vờ ngồi xuống lựa quần áo, rồi nhanh tay lấy chiếc túi xách đã giấu sẵn bỏ vào giỏ màu đỏ trên tay anh ta. Sau đó, khi em mình quay vào trong lấy tiền thối thì người này tiếp tục trộm 1 túi xách khác”, chị A. kể lại.

Người đàn ông tiếp tục giấu chiếc túi xách thứ 2 ẢNH CẮT TỪ CLIP

Hai chiếc túi xách bị trộm trị giá là 4,2 triệu đồng. Sau khi xem camera và biết chắc người đàn ông nước ngoài là kẻ trộm, chị A. và nhân viên liền chạy đi tìm trên phố cổ cả giờ đồng hồ, nhưng không thấy tung tích người này.